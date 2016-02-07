Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились укреплять двустороннее взаимодействие по всем направлениям

Новости Беларуси. Встречу без галстуков провели 5 февраля президенты Беларуси и России. Переговоры прошли в Сочи, где Александр Лукашенко находится в краткосрочном отпуске. Несмотря на неформальный характер общения, лидеры обсудили насущные государственные вопросы. Особое внимание уделили перспективам двухсторонних отношений.

Минск и Москва – стратегические партнеры. В феврале в белорусской столице состоится заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Повестка дня также обсуждалась 5 февраля.

Эта встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина внеплановой не была. Строилась в продолжение телефонного разговора. Тогда, 28 января, два лидера договорились увидеться в ближайшее время специально для того, чтобы в более обстоятельной беседе обсудить двусторонние отношения. А точнее дела союзные. В феврале пройдет заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Обсудят и итоги торгово-экономического сотрудничества, и общий бюджет, и четыре десятка совместных программ. В энергетике, строительстве, транспорте.

Кстати, весь «двусторонний» спектр уже затрагивали в ходе неформального разговора белорусского лидера с российским премьером.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Спасибо за то, что у нас была возможность встретиться с премьером по вашему поручению. С премьером России мы обсуждали и будущий Высший Госсовет (проведение, повестку дня), и Совмин, который в Могилеве пройдет, как он мне сказал. Мы многие вопросы уже проговорили. И у нас целый ряд получается до Высшего Госсовета (он в феврале у нас пройдет). Поэтому очень полезные были эти встречи. И вызовы у нас вокруг одинаковые. Правильно вы сказали: все, что вокруг происходит.

Союз Беларуси и России нередко ставят в пример. Интеграционное объединение двух стран называют одним из самых продвинутых на постсоветском пространстве. В пример можно ставить и дружбу двух президентов.

Александр Лукашенко и Владимир Путин встречаются и общаются регулярно. Взять, к примеру, декабрьский официальный визит. Тогда в Москве прошли переговоры президентов. Лидеры не раз подчеркнули: и экономические, и политические связи официальная Москва, как и официальный Минск, готовы развивать. Две страны нацелены находить новые экономические точки соприкосновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Спасибо, что приехали. Отдохнем вместе денек и поговорим, разумеется, по текущим делам. По двусторонним, по региональным, по нашим совместным усилиям по укреплению интеграционных процессов. Нам есть о чем поговорить. Очень рад вас видеть.

Только в 2014 году Беларусь и Россия наторговали на 38 миллиардов долларов. Итоги 2015 года другие. Работать сегодня есть над чем. Площадками для разговора станут Высший Госсовет, Форум регионов Беларуси и России. Именно новые совместные проекты и договоренности создадут хорошую почву для развития. Развития двусторонних отношений.