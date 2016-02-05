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Самолеты Як-130 впервые испытали ракеты «воздух-воздух»

05 февраля 2016 13:30
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Новости Беларуси. На полигоне «Полесский» в Гомельской области белорусские авиаторы впервые провели пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух» с самолетов ЯК-130, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В учениях военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны задействованы окало 300 единиц техники. Среди них  современные зенитные ракетные комплексы. В прикрытии – одна из самых мощных систем залпового огня в мире «Смерч». Задействована и тяжелая артиллерия: дальнобойные гаубицы и тактические ракеты.

Взаимодействие подразделений с различным типом задач и общим условным противником формирует единую систему защиты.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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