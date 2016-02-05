Единую стратегию по борьбе с нелегальными мигрантами выработают страны ОДКБ. Такое решение принял Координационный совет организации договора о коллективной безопасности на встрече в Минске.

Изменится и система обмена данными. Она станет регулярной, что позволит повысить эффективность анализа сложившейся миграционной обстановки, а также прогнозировать количество приезжих из третьих стран.

В формате ОБКД планируется и комплекс специальных мероприятий по противодействию незаконной миграции — «Нелегал».

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Меняется ситуация, меняются условия, в которых мы работаем. Конечно, мы должны под эти условия выстраивать всю систему законодательной власти. Кроме того, мы говорим о проведении нескольких специальных операций, сегодня будем обсуждать замыслы этих операций. Они ориентированы, прежде всего, на противодействие преступной деятельности в сфере незаконной миграции на выявление организованных преступных групп, которые действуют в сфере торговли людьми.

В Беларуси за минувший год правоохранители возбудили 81 уголовное дело, связанное с незаконной миграцией. Увеличилось и количество задержаний организованных групп, которые нелегально пытались через территорию нашей страны попасть в Евросоюз.

Скоро в Беларуси появится закон, который позволит более детально работать с иностранными гражданами, особенно с теми, которые планируют прибыть в страну с преступными намерениями.

Николай Мельченко, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

Те направления деятельности, которые нам позволят более детально работать с иностранными гражданами, особенно с теми, которые планируют посетить нашу страну с нехорошими намерениями. Это и дактилоскопия, это и упрощение процедуры определенной ускорения, и другие мероприятия, которые нам позволят контролировать поток незаконной миграции.