Обращения граждан: эффективны ли прямые линии с чиновниками и что будет с профессиональными жалобщиками

Новости Беларуси. За несколько последних месяцев обращений с жалобами к чиновникам от простых граждан стало меньше в разы. Это говорит официальная статистика. Насколько эффективен формат «горячих линий», способствует ли он решению проблем простого человека на местах.

Обращения. Такие разные: устные, письменные, электронные. Они приходят сотнями и превращаются в тысячи. За каждым – отдельный человек, особая ситуация и индивидуальный подход.

Сергей Быстрицкий, житель деревни Слобода:

По образованию инженер-электрик, но судьба так распорядилась, что с 1961 года работал с вычислительной техникой.

Уйдя на пенсию, Сергей Васильевич сменил минскую квартиру на тихую гавань в деревне Слобода. Все бы ничего, но как ни удивиться каламбуру: главной головной болью инженера-электрика стало как раз-таки электричество.

Сергей Быстрицкий, житель деревни Слобода:

Не было освещения на улице Полевой, Строителей, Центральной. Включается освещение в месяц на 2-3 дня, потом пропадало.

И так два года. Он обращался в районную службу электросетей, но результат – разве что руками развести. В конце концов звонок на прямую линию и беседа с заместителем председателя Минского облисполкома.

Сергей Быстрицкий, житель деревни Слобода:

Сказал, что меня услышали. Буквально через пару недель начались работы.

Владимир Локун, председатель Самохваловичского сельского исполнительного комитета:

Человек должен к нам обратиться, мы обязаны направить заявку в Минские электросети. Там существовали определенные причины, по которым не получалось быстро сделать, они не могли определить, почему отключается свет не на всей лени. После неоднократных наших обращений все-таки удалось найти причины и восстановить освещение.

Сергей Быстрицкий, житель деревни Слобода:

С тех пор уже, наверное, месяц освещение работает в штатном режиме. Чувствуется, что люди знают свою работу.

Прямые линии – прямой контакт. Этой практике чуть более года и это тот случай, когда проверено не столько временем, а сколько жизнью.

Елена Филипович, управляющая делами администрации Фрунзенского района Минска:

Не нужно никуда ехать, а напрямую набрал, сидя дома, телефон того или иного чиновника, который проводит линию, пообщался с ним напрямую. Остался, возможно, в процессе разговора удовлетворен решением своего вопроса.

Звонить на прямую линию, да и в принципе обращаться Сергей Алексеевич не собирался. Вот только жизнь подкинула задачу со звездочкой. В 90-е бывший афганец получил квартиру, а когда спустя годы решил приватизировать жилье, выяснилось: оно числилось на балансе уже несуществующей организации.

Сергей Иванов:

Это был для меня шок, для всей семьи. Короче, мы не знали, что делать, потому что серьезный вопрос – остаться без жилья.

В том, что самостоятельно решить такую проблему непросто, уверены и в районной администрации. Виктор Юрьевич лично вел это дело, ведь именно он по прямой линии принял звонок Сергея Алексеевича.

Виктор Трушин, заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска:

Это нужно было поднимать архивные данные, делать соответствующие запросы в инстанции. Гражданину как физическому лицу это все-таки несколько не под силу.

Разбирательство заняло полтора месяца, а накануне Нового года Сергей Алексеевич стал полноправным собственником, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Иванов:

Приятно удивлены, что все так разрешилось. Сработали хорошо. Молодцы.

Вот такой первый опыт. А ведь есть и настоящие эксперты в обращениях.

Юлия Гончарова, пенсионерка:

Сделали нам домофонную дверь, меня выбрали старшей. И я за этой дверью слежу. За всем домом, за всем подъездом.

В своем подъезде Юлия Федоровна – гроза вандалов и лучик света для соседей. Ведь, согласитесь, далеко не каждый так трепетно возьмется за общее дело.

Юлия Гончарова, пенсионерка:

Вот икебану эту тоже сделала, плиточку приклеила, абстрактное искусство на стенках.

Но декор – еще не все. Юлия Федоровна, что называется, с активной жизненной позицией. Пенсионерка не жалеет ни сил, ни личного времени, а все для того, чтобы решать нужды коллективные.

Юлия Гончарова, пенсионерка:

Там тротуарчик сделали, я обращалась. Потом лесенку. Если вопрос не закончен, я повторно иду.

В районной администрации женщина бывает несколько раз в месяц. Вот сейчас, к примеру, просит изменить маршрут автобуса, чтобы до поликлиники добираться удобнее было. И ведь хлопочет сердобольная пенсионерка не только за себя, но и за всех соседей почтенного возраста.

Юлия Гончарова, пенсионерка:

Я настойчивая. Кто стучится, тому открывают.

В исполкоме бабушку называют активисткой, но есть у специалистов и особая категория завсегдатаев – профессиональные жалобщики. Кстати, теперь за необоснованные обращения, которые повторяются с завидной периодичностью, могут наказать рублем в судебном порядке.

Оксана Таранда, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических особ Миноблисполкома:

Это государственные деньги. Государство нам, работникам облисполкома, и другим работникам за это заработную плату платит. А мы не всегда можем производительно использовать рабочее время из-за того, что нас очень часто отвлекают на такие бессмысленные и бесполезные разговоры. А в это время можно было бы решить, может, серьезную проблему.

В портфолио у Владимира Васильевича, юриста по образованию, без малого семь тысяч жалоб. В день выходит по одной. Едва ли не каждая – в адрес садоводческого товарищества, членом которого, как говорят там, он даже не является.

Владимир Шеин:

Я донецкий шахтер, поэтому перед кем-то гнуться не буду.

И ни дня без высокого приема. За последние пять лет он побывал у всех министров и во всех инстанциях.

Тем временем в товариществе с Владимиром Васильевичем лишний раз сталкиваться не хотят. Ведь дело, как правило, заканчивается валерьянкой.

Людмила Мазан, член правления садоводческого товарищества:

Человек настроен на скандал, на запугивания, на оскорбления, на унижения. Мы пережили суд по защите от клеветы. Потом были суды, которые разбирали каждый факт его обращения. Вы видите, сколько судебных решений. И хочу сказать, что все они не в его пользу.

А пока в товариществе будут надеяться на мир с соседом, Юлия Федоровна продолжит выбивать новый маршрут автобуса, Сергей Алексеевич будет помнить, где могут помочь, а инженер на пенсии скажет лично.

Сергей Быстрицкий, житель деревни Слобода:

Спасибо вам большое.

Тем временем у Владимира Васильевича – самый амбициозный план.

Владимир Шеин:

Не хватает всего 30 жалоб. На этой неделе закончу. Будет ровно семь тысяч.