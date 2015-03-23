Александр Лукашенко и глава Оренбургской области: Беларуси и региону следует прорабатывать новые варианты сотрудничества

Новости Беларуси. Беларуси и Оренбургской области России следует прорабатывать новые варианты сотрудничества. Об этом шла речь 23 марта на встрече президента Александра Лукашенко с губернатором российского региона Юрием Бергом.

Оренбургская область – наш давний торговый партнер. Тем не менее сферы взаимных интересов надо расширять. Новой страницей сотрудничества как раз должен стать нынешний визит. Гости в нашей стране пробудут два дня. В планах – встречи в Правительстве, посещение заводов и переговоры рабочей группы по сотрудничеству.

Венки к монументу Победы, гимны двух стран, торжественный марш роты почетного караула и минута молчания. Чтобы почтить память всех тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

Визит губернатора Оренбургской области начался по всем правилам официального протокола. Тем более такой традиционный ритуал становится особенно знаковым в год 70-летия Победы.

Диалог между Беларусью и Оренбургской областью налажен давно. Этот российский регион Александр Лукашенко посещал еще в 1999 году. Да и делегация из Оренбуржья приезжает в Синеокую не впервые.

Новой страницей сотрудничества стать должен и нынешний визит. От него стороны ждут конкретных договоренностей в самых различных сферах.

Словно теплая встреча давних друзей. А ведь в Минске, да и в самой Беларуси нынешний губернатор Оренбургской области Юрий Берг до этого никогда не бывал.

Нынешний визит должен дать импульс и восстановить положительную динамику отношений – уверен глава белорусского государства. Ведь товарооборот в 2014 году снизился в два раза. По сравнению с еще недавним миллиардом долларов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы поставляем в вашу область разнообразную технику, оборудование, импортируя товары, необходимые для деятельности наших предприятий. В области создано два сборочных производства белорусской техники – жаток производственного объединения «Гомсельмаш» и тракторов «Минского тракторного завода». Я думаю, что ограничиваться этими проектами нам ни в коем случае нельзя. Следует прорабатывать новые варианты сотрудничества, активнее использовать производственный, научно-технологический и кадровый потенциал наших сторон. Мы готовы обеспечивать своих партнеров всем спектром выпускаемой у нас техники. Я абсолютно уверен, что в ходе посещения машиностроительных предприятий вы убедитесь в том, что эту технику можно покупать.

Одна из важнейших точек соприкосновения – сотрудничество в сельскохозяйственной сфере. И в Беларуси, и в Оренбуржье эта отрасль интенсивно развивается. Перспективным является взаимодействие в строительстве и научно-технической сфере. Белорусская техника, оборудование, технологии, проектные и инжиниринговые услуги, строительные материалы – на все вы можете рассчитывать при необходимости.

Главой Оренбургского региона Юрий Берг стал еще в 2010 году. Как развивать экономику региона он уж точно знает не понаслышке. По второй специальности «экономист», Юрий Берг не один год проработал руководителем крупного цементного завода.

Впрочем, его трудовая биография по-настоящему насыщенная. В ней – работа монтажником строительного треста, преподавателем и далеко не одна руководящая должность. Юрий Берг уверен: Оренбургу есть что предложить.

Юрий Берг, губернатор Оренбургской области Российской Федерации:

Область необычная – 124 тысячи квадратных километров, 126 национальностей. 10 тысяч белорусов у нас живет. У нас есть национальная деревня, есть белорусское подгорье с хорошим музеем.

Сотрудничество нашей страны с российскими регионами относится к приоритетным направлениям белорусско-российского взаимодействия. Наиболее плодотворные связи налажены с Тюменской, Московской, Смоленской областями.

В числе давних партнеров и Оренбург, хоть с Минском его и разделяет больше двух тысяч километров. Впрочем, это не преграда для сотрудничества.

Граничит этот российский регион не только с областями России. Самарская, Саратовская, Челябинская области, Татарстан, Башкортостан. Вся остальная граница (восточная и южная) приходится на три области Казахстана. Неудивительно, что Оренбург предлагали сделать центром евразийской интеграции.

Юрий Берг, губернатор Оренбургской области Российской Федерации:

Я даже на последней встрече с Владимиром Владимировичем в мае 2014 года предложил сделать столицу евразийского государства в Оренбурге. Он улыбнулся и сказал: «Нурсултан Абишевич тоже этого хочет. Я думаю, что Александр Григорьевич тоже этого хочет».

Сотрудничество в сельском хозяйстве, промышленности, реализация совместных проектов. Благодаря сборочным производствам, созданным в Оренбургской области, в различные регионы России поставляются комбайны и тракторы. Помочь белорусы могут и в создании машинно-тракторных комплексов.

Наталья Левинсон, вице-губернатор - заместитель председателя Правительства Оренбургской области Российской Федерации:

Наша идея – как раз-таки создание таких механизированных комплексов, закупка более 100 единиц продукции сельскохозяйственного направления. Создание таких комплексов позволит достаточно быстро убрать урожай.

Кстати, есть что предложить и нашему автомобильному заводу. Делегация из Оренбуржья смогла 23 марта в этом убедиться. Изучили и спрос, и предложение. Техника качественная – отмечают партнеры.

Петр Маслов, председатель сельскохозяйственного предприятия Оренбургской области Российской Федерации:

Здесь производят и трактор «Беларус», который, я считаю, все-таки завоевал, без всякого преувеличения, мировую известность. Потому что даже у нас, сколько себя помню, ассоциируется трактор «Беларус», значит колесный трактор, на котором работать можно постоянно.

Сергей Корончик, директор по маркетингу ОАО «Минский автомобильный завод»:

В 2014 году общий объем поставок нашей грузовой техники составил в регион более 5 млн долларов. Соответственно, в этом году нашей целью видится не только сохранение этого объема, а также его увеличение. Помимо грузовой техники мы готовы предоставлять комплексный продукт.

Или, к примеру, городской транспорт. В этой сфере тоже есть потенциал – отметил уже на встрече в Правительстве премьер-министр нашей страны Андрей Кобяков. Совсем скоро белорусские троллейбусы и трамваи смогут колесить по дорогам Оренбуржья. Как говорится, было бы желание.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

У нас хорошие возможности есть по пассажирской автобусной технике, причем, пожалуйста, на дизельном топливе, на газомоторном топливе – любой вариант, что называется, любой каприз. Электротранспорт. Мы знаем, что у вас используются троллейбусы.

Одно из предложений губернатора Оренбургской области – налажавание побратимских связей с белорусским регионом.

Ведь это шаги к налаживанию диалога как экономического, так и культурного.

Юрий Берг, губернатор Оренбургской области Российской Федерации:

Я предложил, чтобы президент определил, с какой областью мы бы заключили и, скажем, дружили. Я думаю, что от этого только выиграют наши люди, которые живут на наших территориях. Экономика экономикой, а общение людей – это тоже.

24 марта визит российской делегации продолжится. Гости из Оренбургской области проведут переговоры в Министерствах, посетят социальные объекты. Кроме того, состоится заседание рабочей группы по сотрудничеству нашей страны и Оренбургской области. По итогам визита стороны планируют подписать план мероприятий до 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.