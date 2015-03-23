Новости Беларуси. Совместное предприятие по производству тракторов создадут в ЮАР. Об этом 23 марта сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. В Минск с рабочим визитом приехала делегация Южно-Африканской Республики.

Король провинции Квазулу-Натал (ЮАР) Мтимкхулу III провел переговоры с белорусскими коллегами. Среди основных тем: сотрудничество в сфере агротехнологий и подготовка кадров. Планируется, что число африканских студентов сельхозпрофиля в Беларуси увеличится. Также ЮАР заинтересована в предоставлении нашей стране квоты на ловлю и переработку рыбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мтимкхулу III, король провинции Квазулу-Натал (ЮАР):

Мы приятно удивлены тем, какое количество сельхозпродукции экспортирует ваша страна и на какую сумму. К тому же у вас очень серьезное образование в этой отрасли. Мы будем рады поучиться у вас. Наши фермеры нуждаются в повышении квалификации.

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Им интересна система производства сельскохозяйственной продукции в кооперативах, наши технологии в аграрном производстве. Достигнуто соглашение по созданию совместного предприятия по отлову в акваториях океанах рыбы и в рамках квот, которые имеет ЮАР на данный вид деятельности.