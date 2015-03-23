Александр Лукашенко встретился с губернатором Оренбургской области Российской Федерации Юрием Бергом

Новости Беларуси. Беларуси и Оренбургской области следует прорабатывать новые варианты сотрудничества, активнее использовать производственный, научно-технологический и кадровый потенциал. Об этом шла речь 23 марта на встрече президента Александра Лукашенко с губернатором российского региона Юрием Бергом.

Оренбургская область — наш давний торговый партнер. В основе экспорта — тракторы, сельскохозяйственная и спецтехника. В 2013 товарооборот превысил миллиард долларов. Правда, в 2014 году эта цифра сократилась вдвое. И такая ситуация, по мнению главы государства, требует принятия оперативных мер по восстановлению положительной динамики двусторонних отношений.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы поставляем в вашу область разнообразную технику, оборудование, импортируя товары, необходимые для деятельности наших предприятий. В области создано два сборочных производства белорусской техники — жаток производственного объединения «Гомсельмаш» и тракторов МТЗ. Я думаю, что ограничиваться этими проектами нам ни в коем случае нельзя. Следует прорабатывать новые варианты сотрудничества, активнее использовать производственный, научно-технологический и кадровый потенциал наших сторон. Мы готовы обеспечивать своих партнеров всем спектром выпускаемой у нас техники. Уверен, что во время посещения машиностроительных предприятий вы убедитесь, что эту технику можно покупать.

Одна из важнейших точек соприкосновения — сотрудничество в сельскохозяйственной сфере. И в Беларуси, и в Оренбуржье эта отрасль интенсивно развивается. Перспективным является взаимодействие в строительстве и научно-технической сфере. Белорусская техника, оборудование, технологии, проектные и инжиниринговые услуги, строительные материалы — на все вы можете рассчитывать при необходимости.

Юрий Берг, губернатор Оренбургской области Российской Федерации:

Область необычная — 124 тыс. кв. километров, 126 национальностей. 10 000 белорусов у нас живет. У нас есть национальная деревня, есть белорусское подгорье, хороший музей. Белорусское общество ведет активный образ жизни. Этот музей работает, очень много людей приходят туда, очень добрые, порядочные, люди, которые несут, воспитывают и берегут традиции белорусского народа. Очень приятно общаться с ними.

Свой визит на белорусской земле губернатор Оренбургской области начал с памятных мероприятий. Юрий Берг вместе с представителями делегации возложил венок к монументу на площади Победы. Особо знаковым этот традиционный ритуал становится в год 70-летия Великой Победы. Гости почтили память погибших в годы той страшной войны минутой молчания. Прозвучали гимны двух стран, рота почетного караула прошла торжественным маршем.

Визит делегации Оренбургского региона продлится два дня. Представители российского региона посетят ряд предприятий, а также пообщаются с деловыми кругами Союзного государства. Ожидается, что в ходе переговоров будет подписан план мероприятий по развитию сотрудничества между Оренбургской областью и Беларусью на ближайшие три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.