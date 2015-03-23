Делегация ЮАР находится с деловым визитом в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь налаживает партнерские отношения и с африканским континентом. С деловым визитом в Минск прибыл король южноафриканской провинции Квазулу-Натал Мтимкхулу III.

Делегация пробудет в Беларуси чуть больше двух дней. За это время зарубежные гости намерены провести ряд переговоров, в том числе в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Речь пойдет о взаимовыгодном сотрудничестве и о возможностях создания совместных производств. Также программой прибывания запланировано посещение белорусских сельскохозяйственных и промышленных предприятий, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Мтимкхулу III, король провинции ЮАР Квазулу-Натал:

Сегодня я и министр сельского хозяйства находимся в Беларуси, чтобы сделать все возможное для развития партнерства наших стран в сфере сельского хозяйства. Мы здесь, потому что знаем, что Беларусь достигла больших успехов во внедрении новейших технологий в этой сфере. Мы надеемся, что у нас получится построить конструктивный диалог, который принесет выгоду как Беларуси, так и Южно-Африканской Республике.