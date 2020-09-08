Роман Бабаян: нанося удар по Беларуси, наносят удар по России. Я с Александром Лукашенко абсолютно согласен

Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва»:

Мы это очень хорошо знаем, очень хорошо понимаем, поэтому, я думаю, что все, что зависит от Российской Федерации, будет сделано для того, чтобы вот этого вот не случилось. Это раз.

Во-вторых, мы встречались с Президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко, который совершенно правильно сказал: «Вы должны четко понимать, что тем, кто все это делает, нужны не мы, а вы». Имеется в виду Россия. На нас, говорит, может быть, тренируются. Но, в принципе, нанося удар по Республике Беларусь, наносят удар по Российской Федерации. Я с ним абсолютно согласен.