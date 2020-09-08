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Роман Бабаян: нанося удар по Беларуси, наносят удар по России. Я с Александром Лукашенко абсолютно согласен

08 сентября 2020 13:36
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Новости Беларуси. Президент Беларуси дал большое интервью ведущим российским СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Бабаян: нанося удар по Беларуси, наносят удар по России. Я с Александром Лукашенко абсолютно согласен-1

Медиадиалог во Дворце Независимости длился почти два часа и затронул самые актуальные темы. По окончании разговора наши российские коллеги делились впечатлениями.

Александр Лукашенко дал большое интервью российским СМИ

Роман Бабаян: нанося удар по Беларуси, наносят удар по России. Я с Александром Лукашенко абсолютно согласен-4

Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва»:
Мы это очень хорошо знаем, очень хорошо понимаем, поэтому, я думаю, что все, что зависит от Российской Федерации, будет сделано для того, чтобы вот этого вот не случилось. Это раз.

Во-вторых, мы встречались с Президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко, который совершенно правильно сказал: «Вы должны четко понимать, что тем, кто все это делает, нужны не мы, а вы». Имеется в виду Россия. На нас, говорит, может быть, тренируются. Но, в принципе, нанося удар по Республике Беларусь, наносят удар по Российской Федерации. Я с ним абсолютно согласен.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Роман Бабаян # Фотофакт

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