Сергей Мусиенко: «Мы столкнулись с массированным воздействием с территории Польши, Литвы и, к сожалению, Украины»

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P.S.» политолог, руководитель аналитического центра Сергей Мусиенко.
Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P.S.» политолог, руководитель аналитического центра Сергей Мусиенко.
Юлия Бешанова, СТВ:
Как вы расцениваете ситуацию с шариками из Литвы? Они высылали ноту протеста, что наш вертолет пересекал их границу. Но наши вертолеты не пересекали их границу. Что это было? Как это воспринимать?
Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:
Она была бы удачная, если бы он долетел до Минска. Пропуск подобных объектов – это всегда большая проблема и для средств слежения. Смотрят, кто взлетел, на какой минуте и как отреагировали. Это огромная плановая операция, которая выполняется под видом запуска шариков. Литва по численности населения более чем в три раза меньше, чем Беларусь, а военный бюджет более чем в два раза больше. Военный бюджет Польши, которая больше нас в четыре раза, в 25 раз больше, чем военный бюджет Беларуси. То же самое и с Латвией, которая имеет военный бюджет больше.
Это не безобидно. То, что мы наблюдаем рост военного присутствия и вооруженных сил США – о чем говорил министр обороны – за последние 10 лет в 17 раз увеличился военный контингент вблизи наших границ. А как к этому относится? Поэтому любой взлет любого объекта с той территории будет расцениваться однозначно.
Юлия Бешанова:
Как мы можем расценивать действия других стран – Александра Лукашенко внесли в базу «Миротворец», Верховная рада Украины открыла заседание с бело-красно-белыми флагами?
Сергей Мусиенко:
Это гибридное воздействие и данное мероприятие, которое на нашей территории проводится, – обычно заказчики и исполнители шифруются и пытаются не показывать внешнего воздействия, а здесь произошла история ярко и внятно нам показывают, что воздействие это происходит с территорий и Польши, и Литвы, и, к сожалению, Украины. Поэтому для нас здесь нет даже сомнений, что происходит и как. И расслабляться и думать, что вот на этом все закончилось и вишенка на каком-то торте, я бы не стал.
Сергей Мусиенко:
Когда трагедия в Украине случилась в 2014 году, мы подобным образом себя не вели. Для нас это боль, она и осталась болью и трагедией. И во многом сейчас мы сильнее, потому что мы знаем опыт Украины. Для нас очень ценно то, что произошло и происходило в Украине, потому что мы из этого сделали выводы.
Юлия Бешанова:
Можно ли отделить армию от народа?
Сергей Мусиенко:
Яркий ответ произвел комиссар Гомельской области Кривоносов Андрей. Он показал, что армия с народом и что есть армия. Это яркий элемент воздействия человека, который с душой и не то что вот это сиюминутное. У него была история до событий в Украине. У него есть четыре сына, он одел их в майки с национальной символикой, жена и он переходят границу. Три часа украинские пограничники не пускали. Они не понимали, что это, и спрашивали: «Чего это вы так вырядились?» Так это было до событий 2014 года. И он, когда был речицким военным комиссаром, создал лучший, на мой взгляд, военно-патриотический клуб в Беларуси – «Скиф», там Володя Габров тоже энтузиаст. Вот они детишками занимаются. Сейчас он, будучи комиссаром гомельским, поддерживает это движение, военно-патриотическую работу. И вот это и есть ответ – армия с народом? Да, армия с народом.
Юлия Бешанова:
Как сейчас обстоят дела с призывом?
Сергей Мусиенко:
Естественно, есть вопросы по здоровью молодого поколения. К сожалению, мы это наблюдаем. Но вместе с тем активно идут ребята нацеленные, физически подготовленные, которые хотят служить в силах специальных операций и в других, технологических. Какой конкурс сейчас в IT-роту?
У нас вузы такого не имеют, даже художественной направленности.
Юлия Бешанова:
Уровень почета в армии не снизится?
Сергей Мусиенко:
Может, наоборот даже.
Сергей Мусиенко:
Когда министр обороны, большое спасибо ему и Вооруженным Силам, четко сказал, что армия берет под охрану все мемориалы и памятники страны, это было очень важно. Это было очень важно не только для наших ветеранов, людей, которые прошли эту войну, но и для других поколений: и молодежи, и среднего возраста. Потому что та огромная работа, которую мы все эти годы вели – в год 75-летия отдать это на растерзание, на надругательство? Представить даже на секунду, что музей истории Великой Отечественной войны займут люди с какими-то странными тряпочками? Не хотелось бы.
Нам надо с этим – то, что называют «символом» – разобраться четко, потому что глава государства по этом поводу определенную свою позицию высказал. И навести в этом порядок, потому что даже этимология этого условного символа… Вы обратите внимание на колодку Железного креста, которая в 1813 году была высшей наградой кайзеровской Германии, а потом – нацистского рейха. Это то же самое, только полосочки слева и справа черные были убраны. Это не совпадение, это разработка Генерального штаба германских вооруженных сил. В Минске этот флаг появился во время оккупации в первый раз. Во время второй оккупации, когда зашли немецкие войска сюда, они зашли уже с нашивками, символами, шевронами, отработанными и изготовленными полиграфически на территории Германии. Это было заранее изготовлено, сделано.
Юлия Бешанова:
Люди выходят на улицы с другими флагами, что с этим делать?
Сергей Мусиенко:
Вы забываете, что, условно, на той же территории Польши в городе Быдгощ есть центральная группа психологических действий, которая уже более 10 лет готовит подобные меры воздействия: деморализация вооруженных сил, госаппарата, населения. Все это отрабатывалось.
Первый звонок был еще на раннем этапе сбора подписей от известного польского политолога. Он мне говорит: «Сергей, а ты не обращаешь внимание, что это наши лозунги, переведенные просто на русский?», я говорю: «Я просто не знаю ваших лозунгов». Различные лозунги, которые использовались в этой кампании, они, оказывается, были польские, переведенные на русский. И даже тот кадр, который вы показывали, он был какой-то странный, не очень по-русски. И мы это наблюдаем, что даже те речевки-текстовки, заявления различных лиц – они как будто переведены с другого языка. Не знаю, с немецкого, польского или английского. Очень странно. Они даже произносятся не по-русски.
Мы столкнулись с массированным воздействием с территории Польши, Литвы и, к сожалению, Украины, и внутренняя была база подготовлена. Это не сиюминутная операция, и она не закончится завтра. Мы должны сделать из этого очень серьезные выводы и привести многие вопросы в соответствие. Ваш вопрос про ветеранов-афганцев, которые приходят в военкоматы: я им бы порекомендовал с военкомами и с Министерством образования идти в школы – с детьми разговаривать. Потому что этот личный опыт, пронесенная боль войны очень серьезно влияет на сознание и умы ребят. Не допустить этого. Вот это основное, что сейчас делают Вооруженные Силы и в целом все государство – не допустить эскалации конфликта, чтобы повторения Донецка, Луганска здесь не произошло.
Нынешний президент Польши в июле проводит мобилизацию вооруженных сил и говорит, что «мы сможем обеспечить безопасность и контролировать территорию, которая была у нас до 1939 года», – это открыто говорит об угрозе.