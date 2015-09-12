Александр Лукашенко: Будем использовать дружбу и тесные связи, складывающиеся между Беларусь и Индией десятилетиями

Не прислала к нам биатлонистов Индия, где лыжи не весьма популярны и снег только на вершинах Гималаев, которые штурмуют альпинисты. А сама страна штурмует высоты экономические и может увлечь за собой Беларусь. Индия прислала на неделе женщину-министра, облаченную в сари и облеченную полномочиями вести переговоры с президентом Лукашенко. Тему продолжит Илона Волынец.

Вот так индийские кулинарные шедевры рождаются на белорусской кухне.

Мохан Сингх обучался в одной из самых престижных поварских академий Индии, работал в лучших ресторанах Дели. Однажды приехал в Беларусь и остался. Женился на белоруске, воспитывает двоих детей. В общем, чем не болливудская история с белорусским сюжетом ?

Мохан Сингх, шеф-повар индийского ресторана:

Белорусы – очень добрые люди, душой честные. Мне это очень нравится. Чисто так.

Уже 15 лет маэстро восточной кухни удивляет белорусов кулинарными изысками. Он – шеф-повар индийского ресторана в Минске. Мохан делится секретом кулинарного искусства: чем ближе еда к огню, тем больше в ней энергии.

Тандур – это традиционная индийская печь с многовековой историей. Считается, что она обладает бактерицидными свойствами. А пища, приготовленная в ней, сохраняет особый аромат и вкус.

Современные духовки и микроволновки, уверяет Мохан, эту чудо-печь заменят едва ли. Ведь тандур появился в Индии еще несколько тысяч лет назад до нашей эры. Шеф-повар готов накормить и официальные делегации. Причем самого высокого уровня. Мохан с гордостью рассказывает, как готовил для президента Индии во время его визита в Беларусь.

Встреча индийского лидера с главой белорусского государства прошла в июне 2015 года. Тогда президенты двух стран договорились увеличить объем торговли, подписали дорожную карту сотрудничества, обозначили несколько крупных контрактов. И вновь индийские партнеры в белорусской столице. На этот раз во главе с министром промышленности и торговли.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Каких-то закрытых тем в наших отношениях нет. Ничто нам не мешает сотрудничать по любому направлению. И я хочу подтвердить эту решимость. Мы готовы к открытому сотрудничеству с вашим государством. Несмотря на разные размеры Индии и Беларуси, у нас есть что предложить Индии. И если у вас будет интерес, мы покажем вам все, на что мы способны. И если после этого у вас будет интерес к какой-то теме или проблеме, мы готовы с вами сотрудничать для реализации того или иного направления сотрудничества. Поэтому вы приехали в дружественную страну.

Индия – крупнейшее государство в Южной Азии. По объему ВВП страна занимает третью строчку в мире после США и Китая.

Дипломатическим отношениям Минска и Дели более 20 лет. Еще при Союзе Беларусь поставляла в Индию трактор МТЗ. Сейчас идут переговоры о создании в регионе мощного промышленного центра, где будут собирать, обслуживать и продавать белорусскую технику. Готова Индия инвестировать в белорусскую энергетику, калийную отрасль, фармацевтику.

Индия – одна из ведущих стран по производству лекарственных препаратов. Индийские лекарства хорошо представлены в Беларуси. К примеру, этот препарат пользуется большим спросом у гипертоников. А всем известный «Трависил», который рекомендуется при простудных заболеваниях, изготавливается у нас, в Беларуси, но из индийского сырья.

Всего в Беларуси по технологиям индийских партнеров изготавливается более 100 наименований лекарств. В скором времени появится три совместных производства.

Виктор Шеин, начальник управления экономики и маркетинга департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

После того, как отгружается продукция, месяц максимум – и на полках аптечной сети нет наших лекарств. То есть это бренд. И все наши партнеры, в том числе и индийские, отлично понимают, что все, что будет локализовано в Беларуси, с высоким качеством.

В 2014 году товарооборот двух стран составил чуть более 400 миллионов долларов, а за текущие полгода – свыше 300.

Индийские товары белорусам хорошо знакомы: это не только лекарства, но и чай, кофе, рыба. На индийских ярмарках отлично раскупается жемчуг и текстиль.

Светлана Агарвал, певица:

Натуральная индийская косметика мне очень нравится. Я уже давным-давно использую, поэтому я такая красивая и молодая.

Нашим гидом по восточному базару Светлану Агарвал мы выбрали неслучайно. Белоруска замужем за индийским бизнесменом, в совершенстве владеет хинди и, более того, единственная певица в Беларуси, которая исполняет индийские песни.

Соседи Светланы, очевидно, выучили не одну индийскую песню. Репетирует певица обычно дома. А в Индии белоруска, поющая на хинди, – настоящая поп-дива. В Болливуде над ее клипом работали лучшие клипмейкеры. А в восточных нарядах и украшениях Светлана разбирается не хуже самых требовательных индийских модниц.

Светлана Агарвал, певица:

Индийской женщине появиться в обществе без браслетов – это некрасиво, неприлично, непонятно. Индийцы очень хорошо относятся к иностранцам, европейцам, белорусам. Поэтому, я думаю, им наша культура понятна. Они примут это с уважением.

Индийская культура уже не такая непонятная и загадочная и для европейцев. Йогой и восточными танцами увлекаются миллионы людей по всему миру. Еще во времена Советского Союза, пожалуй, не было человека, который бы не смотрел «Танцора диско». Индийской фабрикой грез Болливуд остается и сегодня.

Кстати, на эпизодические роли часто приглашают простых европейцев, что и произошло с минчанином Дмитрием Киселевым как раз во время путешествия в Индию.

Дмитрий Киселев:

Намасте! Привет Беларуси из Индии! Мы находимся в индийских Гималаях на высоте 3500 метров над уровнем моря. Индия – это рай для искателей необычных приключений. И на днях мы покорим самый высокий в мире автомобильный перевал высотой 5600 метров. Масала-трип из Кашмира, Индия, специально для «Картины мира».

По неизведанным тропам далекой Индии минчанин колесит на мотоцикле. Уже удалось побывать и в Гималаях, и у истоков священной реки Ганг. О своих мотоприключениях белорус планирует снять целую серию фильмов, этакий ответ Болливуду.