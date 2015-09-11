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Александр Лукашенко 15-18 сентября совершит рабочие визиты в Душанбе и Сочи

11 сентября 2015 10:25
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Новости Беларуси. Совет коллективной безопасности ОДКБ соберется 15 сентября в столице Таджикистана. В заседании примет участие Президент Беларуси. Повестка дня заседания нынешней сессии Организации Договора о коллективной безопасности насчитывает более полутора десятка вопросов.

Из Душанбе Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где примет участие в мероприятиях II Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Сочи 17-18 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко

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