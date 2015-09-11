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Евгений Слобода: Долгосрочными наблюдателями посещена каждая третья территориальная комиссия

11 сентября 2015 13:23
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Новости Беларуси. За ходом президентской избирательной кампании уже сегодня наблюдают долгосрочные миссии БДИПЧ ОБСЕ и СНГ. В день выборов прибудут краткосрочные наблюдатели. В том числе ожидается, что к участию в мониторинге присоединятся представители ПАСЕ (предварительная миссия находилась в Беларуси с визитом 8-9 сентября).

Также Центризбирком направил приглашения непосредственно в ЦИК других государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Слобода, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ:
Долгосрочными наблюдателями посещена каждая третья территориальная комиссия. Мы отмечаем, что технически они все оснащены, есть средства связи, необходимые для работы, есть наглядная агитация, есть информационно-методическая литература, правовая. То есть всем необходимым для подготовки и проведения выборов территориальные комиссии обеспечены.

# Евгений Слобода # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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