Евгений Слобода: Долгосрочными наблюдателями посещена каждая третья территориальная комиссия

Новости Беларуси. За ходом президентской избирательной кампании уже сегодня наблюдают долгосрочные миссии БДИПЧ ОБСЕ и СНГ. В день выборов прибудут краткосрочные наблюдатели. В том числе ожидается, что к участию в мониторинге присоединятся представители ПАСЕ (предварительная миссия находилась в Беларуси с визитом 8-9 сентября).

Также Центризбирком направил приглашения непосредственно в ЦИК других государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Слобода, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ:

Долгосрочными наблюдателями посещена каждая третья территориальная комиссия. Мы отмечаем, что технически они все оснащены, есть средства связи, необходимые для работы, есть наглядная агитация, есть информационно-методическая литература, правовая. То есть всем необходимым для подготовки и проведения выборов территориальные комиссии обеспечены.