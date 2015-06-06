Куда ведет Минск и Нью-Дели новая дорожная карта сотрудничества? Итоги визита в Беларусь президента Индии

Беларусь становится притягательной для крупнейших стран мира. Не прошло и полгода 2015 года, а в Минске уже побывали первые лица Франции, Германии, России, Украины, Китая, и теперь вот – Индии.

Две последние страны – самые многочисленные на планете. В общей сложности Индия и Китай – это треть населения земли (если не больше). В отношениях с такими государствами и экономика, и политика одинаково важны.

Не случайно ведь Александр Лукашенко на встрече с президентом Индии Пранабом Мукерджи заметил, что дружба с такой гигантской страной резко снижает шансы манипулировать Беларусью в мировой системе. Правда, президент сказал немножко иначе. Мы сейчас увидим в сюжете. Подробности визита нам расскажет Алексей Мартиненок.

Пранаб Мукерджи в Минске впервые, но с белорусским лидером встречался еще в качестве министра иностранных дел восемь лет назад в Нью-Дели. Александр Лукашенко дважды с визитами был в Индии. С этой потенциальной сверхдержавой у Беларуси давняя и крепкая дружба. Братские связи поддерживаются еще со времен Советского Союза.

От переговоров во Дворце Независимости все ждали серьезного результата. Индия – экономический гигант своего региона, отличается очень гибким подходом и к внешней политике, и к торговле. Тесно работает с Китаем, США и ЕС. В Беларуси видит главный мост между Европой и Азией. В свою очередь, для нашей страны Индия даже не имиджевый, а стратегический партнер.

Юлия Абухович, специалист по международным отношениям:

Индия, обратив внимание на Республику Беларусь, как раз-таки показала, насколько мы интересны. Небольшое открытое государство, но, тем не менее, Индия видит в нас своих потенциальных партнеров. Конечно же, гордость, потому что такая великолепная, замечательная, красивая, разнообразная страна во всех своих проявлениях – для нас замечательно, что у нас есть сегодня такой партнер.

Индия состоит в «большой двадцатке», в ВТО, Содружестве наций, БРИКС и, конечно, ООН, где всегда поддерживает белорусские инициативы. В разговоре один на один Александр Лукашенко говорил о схожих позициях стран в политике.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Должен сказать, господин президент, мы с вами несем ответственность за те отношения, которые мы когда-то с вами начинали выстраивать. Вы знаете, мы никогда не скрывали той гордости за отношения с Индией. Я всегда говорил, что попытки изолировать Беларусь, попытки Беларусь как-то поставить на место, надавить на нашу страну бесперспективны, пока мы имеем отношения с такими гигантскими государствами, как ваше.

Индия – один из крупнейших мировых импортеров. А Беларуси есть что предложить. Главный интерес – к нашей технике.

60% трудоспособного населения Индии работает в сельском хозяйстве, но отдача невысокая – всего четверть ВВП.

Александр Лукашенко:

Сегодня, видимо, экономически целесообразно приступить к организации в Индии совместного производства техники под брендом «Беларус». Перспективной видится организация совместных производств автобусов, грузовых автомобилей, коммунальной и дорожно-строительной техники. Уверен, что произведенные в Индии машины и оборудование будут пользоваться спросом и в других странах Юго-Восточной Азии.

Беларусь – стратегическое государство для тех, кто хочет выгодно торговать на континенте. Перспективы эксперты видят в энергетике, металлургии, горнодобывающей промышленности и в фармацевтике.

Пранаб Мукерджи, президент Республики Индия:

Уверен, что белорусские и индийские компании найдут общие интересы. Правительство Индии недавно приняло решение признать Беларусь рыночной экономикой. И это улучшит торгово-экономические отношения во много раз в ближайшие годы. Также Индия намерена выделить для своих компаний кредитную линию в $100 млн для реализации совместных с Беларусью проектов. Несмотря на то, что торгово-экономические отношения уже хорошо развиваются, есть еще большие возможности для их активизации.

Визит заранее проработали дипломаты. Министр иностранных дел Владимир Макей в апреле летал на переговоры с руководителями крупных компаний. Результат – около десятка документов, подписанных уже в Минске. Главный из них – дорожная карта белорусско-индийского сотрудничества.

Экономический разговор между странами на уровне «купи-продай» уже в прошлом.

Китай, Пакистан и Индия – три раунда визитов за один месяц открыли карту азиатского региона для Беларуси.

Георгий Гриц, экономист:

У нас открытая экономика. И открытая экономика подразумевает, что мы достаточно большую долю своей продукции должны продавать на внешние рынки, то есть зависимая экономика. Поэтому открытие, выход на какие-то рынки, конкурентоспособные рынки для нас является форматом национальной безопасности, даже экономической безопасности.

Товарооборот между Беларусью и Индией сейчас составляет 400 миллионов долларов.

То, что его надо наращивать, часто звучало и в первый день визита. Но конкретная цель была озвучена позже – на бизнес форуме, где были представлены реальные возможности Беларуси и как разработчика, и как производителя.

Пранаб Мукерджи:

Товарооборот Беларуси и Индии во многом ниже своего потенциала. Мы можем повысить уровень нашей торговли до $1 млрд к 2020 году. Этого можно достигнуть, если Беларусь и Индия расширят диапазон торгового ассортимента, повысят долю высоких технологий и увеличат взаимодействие в таких сферах, как здравоохранение, IT, финансовых услуг, транспорта и логистики. Мы подписали дорожную карту сотрудничества. Этот документ значительно сфокусирован на экономическом, инвестиционном партнерстве, а также сотрудничестве в сфере технологий.

Александр Лукашенко говорил об иностранных кредитах. Партнеры из-за рубежа видят в Беларуси хорошую площадку и готовы вкладывать деньги. Задача – определиться с ключевыми для страны направлениями развития.

Александр Лукашенко:

Впервые в истории в Беларуси созданы такие уникальные условия для работы бизнеса. Главное – это проекты. Скажу откровенно, их просто не хватает сегодня. Потому что ужесточился подход к ним: просто так, без всяких гарантий, производить и на склад складывать продукцию в наше время дело плохое. Поэтому есть хороший проект – будем поддерживать, будем финансировать.

Президент подчеркнул: компаниям с индийским капиталом будет оказана поддержка. Гарантий продаж хорошего совместного продукта давать уже не надо. Товар под маркой «сделано в Беларуси» автоматически и беспрепятственно выходит на многомиллионный рынок ЕАЭС.