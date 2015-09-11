Как проходят военные учения «Боевое содружество – 2015»? – репортаж СТВ с места событий

Новости Беларуси. «Ашулук» защитили от массированного удара. В рамках учений «Боевое содружество – 2015» войска противовоздушной обороны союзных государств поразили более 20 мишеней. Таким образом они отработали сценарий внезапного воздушного нападения. Активная база завершена, теперь набирают обороты учения «Щит отечества». Под свистом снарядов сутки в Астраханской области провел корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

По легенде, противник при поддержке авиации пересекает границу Казахстана. В ту же секунду объединенная группировка войск союзных государств берёт на прицел первые мишени.

Максим Слиж, СТВ:

Особенность боевого содружества – это взаимодействие между силами противовоздушной обороны и авиацией. Именно белорусские лётчики сейчас наносят удар по противнику.

Наземные цели поражены, и авиаторы приступают к воздушному бою.

Этот манёвр направлен на прорыв обороны противника, который, в свою очередь, пытается нанести теперь уже ответный удар. Ракетчики засекают мишени и белорусский «Буг» на рекордном расстоянии поражает цель, имитирующую высокоточное оружие.

Андрей Диканёв, начальник зенитных ракетных войск военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооружённых Сил Республики Беларусь:

Традиционно были представлены ракеты-мишень «Пищаль», которые представляют тактическую баллистическую ракету. Сегодня она залетела на такую высоту, на которую до этого никогда не залетала – практически 18 км. Представьте, какие угловые перемещения в ходе ее разгона были. Стрельба – эта, как удача. Сегодня удача была.

Общий итог стрельбы – 21 мишень и 40 пусков. Коалиционные силы обороны демонстрируют слаженность и взаимопонимание на высшем уровне. С белорусской стороны в учениях принимают участие свыше 400 военнослужащих. И на каждом из этапов коллективной обороны они доказали, что наши система ПВО и ВВС небо держит под полным контролем.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Имитаторы воздушных целей, которые использовались сегодня, практически идентичны современным средствам воздушного нападения возможного противника. По некоторым характеристикам даже их превосходят. На сегодняшний день ракетное подразделение и авиация достойно выполнили задачи.

Стрельбы на полигоне «Ашулук» преодолели активную фазу, а вот учения «Щит Союза» только набирают обороты. Белорусские механизированные подразделения совместно с российскими коллегами проводят масштабную антитеррористическую операцию.