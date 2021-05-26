Владимир Андрейченко: цель Запада очевидна – под лозунгом демократии разрушить страну

Новости Беларуси. Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. В Овальный зал по приглашению депутатов и сенаторов прибыл Президент. Как и ожидалось, в центре внимания – последние резонансные события, которые волнуют сегодня без исключения всех белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы видим ту непростую ситуацию, которая сегодня складывается вокруг Республики Беларусь. Так называемый коллективный Запад в нарушение основных принципов и норм международного права предпринимает очередную попытку вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь. Цель очевидна – под лозунгом демократии лишить белорусский народ права на определение своего пути развития, разрушить страну, превратив ее в плацдарм для реализации корыстных геополитических целей. Позвольте от всех вас поблагодарить Президента Республики Беларусь за согласие на эту встречу.