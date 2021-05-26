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Владимир Андрейченко: цель Запада очевидна – под лозунгом демократии разрушить страну

26 мая 2021 08:21
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Новости Беларуси. Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. В Овальный зал по приглашению депутатов и сенаторов прибыл Президент. Как и ожидалось, в центре внимания – последние резонансные события, которые волнуют сегодня без исключения всех белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко: цель Запада очевидна – под лозунгом демократии разрушить страну-1

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы видим ту непростую ситуацию, которая сегодня складывается вокруг Республики Беларусь. Так называемый коллективный Запад в нарушение основных принципов и норм международного права предпринимает очередную попытку вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь. Цель очевидна – под лозунгом демократии лишить белорусский народ права на определение своего пути развития, разрушить страну, превратив ее в плацдарм для реализации корыстных геополитических целей. Позвольте от всех вас поблагодарить Президента Республики Беларусь за согласие на эту встречу.

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# Международная политика # Владимир Андрейченко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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