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Александр Лукашенко: в ситуации с посольством Латвии, которое было выдворено, Беларусь поступила как суверенное национальное государство

26 мая 2021 11:00
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Новости Беларуси. Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 26 мая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: в ситуации с посольством Латвии, которое было выдворено, Беларусь поступила как суверенное национальное государство-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Посмотрите, какое сегодня идет беспрецедентное давление на страну, как нас хотят агрессивно проучить, поставить на место, спровоцировать с использованием самых грязных методов и технологий. Вся эскалация со стороны Запада – это их зависть, бессилие и злоба от того, что у них не получилось осуществить в Беларуси вооруженный мятеж и государственный переворот. И не получится. А знаете, почему? Не потому, что я или вы, все мы такие крутые или у нас лучшие спецслужбы в мире (хотя это отчасти и так). А потому, что Беларусь – это сильная и независимая страна особенных, гордых людей, с обостренным чувством справедливости.

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Александр Лукашенко: в ситуации с посольством Латвии, которое было выдворено, Беларусь поступила как суверенное национальное государство-4

Много криков о диктатуре. В чем она проявляется? В том, что не допускаем вандализма, надругательства над государственной символикой, разрушения национальных основ и традиций? Государство всегда будет на страже интересов народа, каждого человека. Любая попытка разрушения благополучия людей будет пресекаться. И в ситуации с посольством Латвии, которое в полном составе было выдворено, Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство, имеющее на это право.

Александр Лукашенко: в ситуации с посольством Латвии, которое было выдворено, Беларусь поступила как суверенное национальное государство-7

Если раньше с помощью санкций они пытались нас воспитывать, то теперь, когда у них ничего не вышло, они хотят нас убить. Государственный аппарат привык работать в условиях санкций. А чтобы вбить клин между обществом и государством, сегодня ставка делается на так называемые вторичные санкции. Конечная их цель – ухудшение жизни людей. В связи с этим мы будем всячески пытаться защитить своих соотечественников, до каких бы границ ни дошли инициаторы нападения на Беларусь, какие бы новые триггеры ни запускали.

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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