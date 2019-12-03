Александр Лукашенко – Александру Вучичу: «Мы обладаем некоторыми ресурсами, технологиями, и мы готовы с сербами делиться»

Новости Беларуси. Беларусь и Сербия ещё повоюют и посражаются за развитие экономических отношений. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров в узком формате с сербским коллегой – Александром Вучичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 3 декабря продолжается официальный визит белорусского лидера в Белград. Перед переговорами во Дворце Сербии прошла яркая церемония встречи Александра Лукашенко. Президентский кортеж подъехал под колокольный звон из расположенного рядом со Дворцом православного храма. Кроме того, исполнение гимнов двух стран сопровождалось артиллерийскими залпами.



Александр Лукашенко с официальным визитом находится в Сербии

Среди главных тем обсуждения – развитие торгово-экономического сотрудничества и наращивание товарооборота. По итогам 2018 года он снизился и составил около 150 миллионов долларов. Стороны намерены увеличить объём торговли до полмиллиарда долларов.

В основе экспорта – грузовые автомобили, лесоматериалы, тракторы. У сербов белорусы покупают шины, бумагу, картон. Готова Беларусь поставлять и пассажирскую технику. Город нуждается в ней, однако конкретных договоренностей пока не достигли. Кроме того, в настоящее время в этой стране успешно работают совместные предприятия по сборке белорусской техники: каждый год в Белграде выпускают около 450 тракторов. Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу в честь освободителей Белграда и оставил запись в памятной книге

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь и Сербия находятся в похожем состоянии, с точки зрения экономики наших государств. Вы вспомнили мой визит (если его можно назвать визитом) 20-летней давности. Я абсолютно искренне хочу сказать, что действительно, большое видится на расстоянии, как говорят поэты. Но тогда никто не думал о том, что мы совершаем какой-то поступок, что героически – мы ехали к своим братьям, к своим друзьям. И вот, спустя 20 лет, мы встречаемся здесь с вами. Тогда были непростые времена, но должен сказать, что сегодня также времена сложные. Они связаны не с малыми, средними государствами, не мы создаем эти проблемы, но видите, как сейчас, накатывая друг на друга, ведут себя крупные государства, я их прямо называю – империи. По вине одной из империй идет торговая война, другие меряются силами в Сирии. От этого страдаете и вы, потому что огромный поток, сотни тысяч беженцев, хлынули сюда, особенно в Сербию. Ивана Жигон: «Я думаю, у вас тоже есть Александр Невский»

Начали уже серьезно поговаривать о новом мировом экономическом кризисе. Нам это не надо. Как говорил тебе прямо, открыто, что Сербия – это жемчужина в ожерелье не только Балкан, не только Европы, но и всего мира. Это прекрасная страна. Проезжая сегодня по Белграду, я сравниваю со своими посещениями Белграда ранее, я вижу: Сербия и столица начинают не просто оживать, вы начинаете вставать с колен. И мы готовы в этом деле участвовать, мы готовы помогать (насколько это мы можем и насколько у нас есть то, чем мы можем помочь вам). Мы обладаем некоторыми ресурсами, технологиями, и мы готовы с сербами делиться. Неважно, что у нас несколько снизился товарооборот, мы разберемся с вами, почему правительство не разворачивается, как следует. Но итоги вчерашнего дня – начала сегодняшнего говорят о том, что наши министры отреагировали на снижение товарооборота: заключили крупные контракты, сделки для того, чтобы превысить и превзойти тот товарооборот, который у нас когда-то был.



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Сейчас переговоры продолжаются в широком формате. К обсуждению двустороннего сотрудничества присоединились члены делегаций. По итогам будут подписаны важные соглашения. Известно также, что программой визита Александра Лукашенко предусмотрена его встреча с председателем Народной скупщины Сербии – Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны.