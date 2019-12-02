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Президент Беларуси поздравил лидера ОАЭ с Днём создания федерации

02 декабря 2019 19:16
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Новости Беларуси.  В Объединенных Арабских Эмиратах 2 декабря отмечают День создания федерации. В честь этого торжества проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил лидера ОАЭ с Днём создания федерации-1

С национальным праздником лидера ОАЭ поздравил Президент Беларуси. Глава государства выразил уверенность, что отношения наших стран будут оставаться примером успешного, взаимовыгодного и прочного международного сотрудничества.

Президент Беларуси поздравил лидера ОАЭ с Днём создания федерации-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надеюсь, что в следующем году мы сможем не только реализовать существующий потенциал двустороннего партнерства, но и определить новые перспективные проекты в различных отраслях.

Президент Беларуси поздравил лидера ОАЭ с Днём создания федерации-7

Беларусь и ОАЭ связывает сотрудничество в самых разных сферах, от финансов до сельского хозяйства. Стороны намерены укреплять взаимодействие. В частности, есть интерес в реализации совместных проектов и обмене опытом.

Президент Беларуси поздравил лидера ОАЭ с Днём создания федерации-10

Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Адносіны Беларусі з ОАЭ сёння можна назваць узорнымі не толькі сярод краін рэгіёна, але ўогуле. І важным чыннікам такой актыўнасці і плённага развіцця з’яўляецца тое, што існуюць вельмі добрыя асабістыя кантакты паміж кіраўнікамі дзяржаў. Вы бачыце інтэнсіўнасць візітаў, сустрэч – яны вельмі дапамагаюць распрацоўцы новых ідэй, як развіваць супрацоўніцтва.

Президент Беларуси поздравил лидера ОАЭ с Днём создания федерации-13

# Беларусь-ОАЭ # Александр Лукашенко # Андрей Дапкюнас # Фотофакт

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