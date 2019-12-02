Президент Беларуси поздравил лидера ОАЭ с Днём создания федерации

Новости Беларуси. В Объединенных Арабских Эмиратах 2 декабря отмечают День создания федерации. В честь этого торжества проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С национальным праздником лидера ОАЭ поздравил Президент Беларуси. Глава государства выразил уверенность, что отношения наших стран будут оставаться примером успешного, взаимовыгодного и прочного международного сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надеюсь, что в следующем году мы сможем не только реализовать существующий потенциал двустороннего партнерства, но и определить новые перспективные проекты в различных отраслях.

Беларусь и ОАЭ связывает сотрудничество в самых разных сферах, от финансов до сельского хозяйства. Стороны намерены укреплять взаимодействие. В частности, есть интерес в реализации совместных проектов и обмене опытом.