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Александр Лукашенко: Беларусь и Сербия ещё повоюют и посражаются за развитие экономических отношений

03 декабря 2019 10:23
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Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Сербии Александром Вучичем проходит в Белграде. 

Как сообщается на сайте белорусского лидера, главы государств накануне встретились за неформальным ужином, а сегодня во Дворце Сербии проходят официальные переговоры двух президентов. Главной темой должно стать развитие экономического сотрудничества, особое внимание будет уделено наращиванию товарооборота. 

Александр Лукашенко с официальным визитом находится в Сербии 

Во время переговоров в узком формате Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Сербия ещё повоюют и посражаются за развитие экономических отношений. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Неважно, что у нас несколько снизился товарооборот. Мы с вами разберёмся, почему правительства не разворачиваются как следует. Итоги вчерашнего дня, начало сегодняшнего говорят о том, что наши министры отреагировали на снижение товарооборота, заключили крупные контракты, сделки, чтобы превзойти тот товарооборот, который у нас когда-то был. Мы ещё повоюем, посражаемся за наши отношения. Думаю, что мы выведем наши отношения на более высокий уровень, в том числе в торговле. 

Эти дети погибли в Белграде в 1999 году. «Силы НАТО называли это «сопутствующий ущерб». Сербский полковник плачет, рассказывая это 

# Беларусь-Сербия # Александр Лукашенко # Александр Вучич

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