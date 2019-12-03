Александр Лукашенко: Беларусь и Сербия ещё повоюют и посражаются за развитие экономических отношений

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Сербии Александром Вучичем проходит в Белграде.

Как сообщается на сайте белорусского лидера, главы государств накануне встретились за неформальным ужином, а сегодня во Дворце Сербии проходят официальные переговоры двух президентов. Главной темой должно стать развитие экономического сотрудничества, особое внимание будет уделено наращиванию товарооборота.

Александр Лукашенко с официальным визитом находится в Сербии

Во время переговоров в узком формате Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Сербия ещё повоюют и посражаются за развитие экономических отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Неважно, что у нас несколько снизился товарооборот. Мы с вами разберёмся, почему правительства не разворачиваются как следует. Итоги вчерашнего дня, начало сегодняшнего говорят о том, что наши министры отреагировали на снижение товарооборота, заключили крупные контракты, сделки, чтобы превзойти тот товарооборот, который у нас когда-то был. Мы ещё повоюем, посражаемся за наши отношения. Думаю, что мы выведем наши отношения на более высокий уровень, в том числе в торговле.

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