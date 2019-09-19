Сербы об Александре Лукашенко: «Он навсегда вошёл в наши сердца. Это по-настоящему народный Президент»

У сербов есть одна интересная и, на первый взгляд, странная традиция: в самые трудные и самые страшные моменты – петь, рассказали в фильме «Мирные люди». Хотя, почему странная? Именно песня во времена Великой Отечественной войны вела в бой и помогала выживать. В 1999 году здесь, на мосту, по ночам под звуки сирен и взрывов бомб жители Белграда, взявшись за руки, пели – громко, уверенно и бесстрашно. Мужчины и женщины, дети и старики.

Ту боль и страх Мария Тишма помнит до сих пор. Дочь сербских партизан была одной из тысяч жителей Белграда, кто в те дни стал живой мишенью. Игорь Позняк, СТВ:

Правда ли то, что многие жители Белграда выходили с табличками «цель»?

Мария Тишма:

Да. Мы таким образом говорили агрессору: «Смотрите! Мы – живые люди! Вот ваша цель! Стреляйте в нас!» Всё наше государство было мишенью. Вообще, сербы – такой народ, что если ты приходишь с благими намерениями, то получаешь больше, чем ожидал, а если кто-то пришёл шантажировать, мы ничего не отдадим, мы будем стоять до последнего. Игорь Позняк:

Мне кажется, в этом смысле белорусы и сербы очень похожи. Мария Тишма:

Да, это правда. У нас с вами настоящая славянская душа, куда можно поместить все радости и грусти. И Запад этого никогда не поймёт. Игорь Позняк:

Вы помните тот апрельский день, когда Президент Лукашенко прилетел сюда в Белград?