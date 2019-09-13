Эти дети погибли в Белграде в 1999 году. «Силы НАТО называли это «сопутствующий ущерб». Сербский полковник плачет, рассказывая это

Сербия, Белград. В одном из зданий, которое попало под бомбовый дождь в 1999 году, сегодня музей. В самом начале экспозиции – портрет человека, с которым сербы все эти годы ассоциируют мир и безопасность, рассказали в фильме «Мирные люди».
Сербия, Белград. В одном из зданий, которое попало под бомбовый дождь в 1999 году, сегодня музей. В самом начале экспозиции – портрет человека, с которым сербы все эти годы ассоциируют мир и безопасность, рассказали в фильме «Мирные люди».
Душко Шливанчанин, полковник, начальник управления Министерства обороны Сербии:
Для меня большая честь говорить о том историческом визите. Президент Лукашенко осмелился таким образом противостоять НАТО. И для нас, бойцов, которые сражались тогда на границе, это было очень важно.
В этой гнетущей атмосфере попытались воссоздать всю трагедию государства, которое разорвали по-живому в самом центре Европы.
Как это было, рассказывает полковник сербской армии. Принято считать, что мужчины не плачут. Военные – тем более. Но это неправда!
Душко Шливанчанин:
Всегда, когда нахожусь в этой комнате, слёзы текут ручьём. Это фотографии детей, которые погибли во время бомбардировок.
Всё это они, силы НАТО, называли «сопутствующий ущерб». Именно так. Для них эти дети – сопутствующий ущерб.
Игорь Позняк, СТВ:
Вы знаете, какой-то священник мне сказал, что когда умирают дети, они становятся ангелами и сразу попадают на небеса.
Душко Шливанчанин:
Да, я надеюсь на это.
Уверен, что их души слышат всё, о чём мы сейчас говорим. Простите, мне тяжело говорить.