Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • В мире
  • Эти дети погибли в Белграде в 1999 году. «Силы НАТО называли это «сопутствующий ущерб». Сербский полковник плачет, рассказывая это

Эти дети погибли в Белграде в 1999 году. «Силы НАТО называли это «сопутствующий ущерб». Сербский полковник плачет, рассказывая это

13 сентября 2019 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сербия, Белград. В одном из зданий, которое попало под бомбовый дождь в 1999 году, сегодня музей. В самом начале экспозиции – портрет человека, с которым сербы все эти годы ассоциируют мир и безопасность, рассказали в фильме «Мирные люди».

Эти дети погибли в Белграде в 1999 году. «Силы НАТО называли это «сопутствующий ущерб». Сербский полковник плачет, рассказывая это-1

Эти дети погибли в Белграде в 1999 году. «Силы НАТО называли это «сопутствующий ущерб». Сербский полковник плачет, рассказывая это-3

Душко Шливанчанин, полковник, начальник управления Министерства обороны Сербии:
Для меня большая честь говорить о том историческом визите. Президент Лукашенко осмелился таким образом противостоять НАТО. И для нас, бойцов, которые сражались тогда на границе, это было очень важно.

В этой гнетущей атмосфере попытались воссоздать всю трагедию государства, которое разорвали по-живому в самом центре Европы.  

Эти дети погибли в Белграде в 1999 году. «Силы НАТО называли это «сопутствующий ущерб». Сербский полковник плачет, рассказывая это-6

Эти дети погибли в Белграде в 1999 году. «Силы НАТО называли это «сопутствующий ущерб». Сербский полковник плачет, рассказывая это-8

Как это было, рассказывает полковник сербской армии. Принято считать, что мужчины не плачут. Военные – тем более. Но это неправда!

Эти дети погибли в Белграде в 1999 году. «Силы НАТО называли это «сопутствующий ущерб». Сербский полковник плачет, рассказывая это-11

Душко Шливанчанин:
Всегда, когда нахожусь в этой комнате, слёзы текут ручьём. Это фотографии детей, которые погибли во время бомбардировок.

Эти дети погибли в Белграде в 1999 году. «Силы НАТО называли это «сопутствующий ущерб». Сербский полковник плачет, рассказывая это-14

Эти дети погибли в Белграде в 1999 году. «Силы НАТО называли это «сопутствующий ущерб». Сербский полковник плачет, рассказывая это-16

Эти дети погибли в Белграде в 1999 году. «Силы НАТО называли это «сопутствующий ущерб». Сербский полковник плачет, рассказывая это-18

Всё это они, силы НАТО, называли «сопутствующий ущерб». Именно так. Для них эти дети – сопутствующий ущерб.

Игорь Позняк, СТВ:
Вы знаете, какой-то священник мне сказал, что когда умирают дети, они становятся ангелами и сразу попадают на небеса.

Эти дети погибли в Белграде в 1999 году. «Силы НАТО называли это «сопутствующий ущерб». Сербский полковник плачет, рассказывая это-21

Душко Шливанчанин:
Да, я надеюсь на это.

Уверен, что их души слышат всё, о чём мы сейчас говорим. Простите, мне тяжело говорить.

Эти дети погибли в Белграде в 1999 году. «Силы НАТО называли это «сопутствующий ущерб». Сербский полковник плачет, рассказывая это-24

# Беларусь-Сербия # Душко Шливанчанин

Другие новости рубрики

Все новости
Парижане не могут добраться на работу: сотрудники общественного транспорта бастуют второй день
13 сентября 2019 12:33

Парижане не могут добраться на работу: сотрудники общественного транспорта бастуют второй день

Пациентов и медперсонал эвакуировали через окна. Пожар в больнице Рио-де-Жанейро
13 сентября 2019 12:22

Пациентов и медперсонал эвакуировали через окна. Пожар в больнице Рио-де-Жанейро

Из-за коровы автомобиль вылетел на встречку. Белорусы погибли в ДТП в Калмыкии
13 сентября 2019 10:56

Из-за коровы автомобиль вылетел на встречку. Белорусы погибли в ДТП в Калмыкии