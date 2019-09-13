Эти дети погибли в Белграде в 1999 году. «Силы НАТО называли это «сопутствующий ущерб». Сербский полковник плачет, рассказывая это

Сербия, Белград. В одном из зданий, которое попало под бомбовый дождь в 1999 году, сегодня музей. В самом начале экспозиции – портрет человека, с которым сербы все эти годы ассоциируют мир и безопасность, рассказали в фильме «Мирные люди» .

Душко Шливанчанин, полковник, начальник управления Министерства обороны Сербии:

Для меня большая честь говорить о том историческом визите. Президент Лукашенко осмелился таким образом противостоять НАТО. И для нас, бойцов, которые сражались тогда на границе, это было очень важно.

В этой гнетущей атмосфере попытались воссоздать всю трагедию государства, которое разорвали по-живому в самом центре Европы.