Александр Лукашенко 29 апреля вручил государственные награды

Новости Беларуси. Их труд заслуживает уважения и признания. Президент Александр Лукашенко вручил сегодня госнаграды. Строители, военные, спортсмены, госслужащие, деятели культуры и искусства – всего 32 человека. Все – специалисты высочайшего уровня, чье мастерство и незаурядные личные качества заслужили уважение. Их опыт и талант принесли стране ощутимую пользу.

Андрей Мдивани начал заниматься музыкой в четыре года. Мечтая стать геологом, он отменно играл на фортепиано. Оперы, балет, симфонии, инструментальные и хоровые концерты, оратории, камерные сочинения, музыка к драматическим спектаклям. Его оперетту «Денис Давыдов» еще в 70-х поставили многие театры Советского Союза. Несмотря на то, что композитор родился в семье грузинских интеллигентов, всемирное признание и звание народного артиста пришло к нему в Беларуси.

Андрей Мдивани, народный артист Республики Беларусь, профессор Белоруской государственной академии музыки:

Прежде чем заниматься белорусской музыкой, вообще белорусским искусством, я изучал этнографию. И я потихонечку, от сочинения к сочинению, превращался из грузина в белоруса.

Государственную награду Мдивани вручал 29 апреля президент.

В числе лауреатов – руководители крупных промышленных предприятий, строительных организаций, научных объединений. На счету каждого из них весомые достижения и успехи в сфере инноваций.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

С помощью новейших разработок Института порошковой металлургии улучшены качества конкурентоспособности и надежность промышленной продукции. Мощным научно-производственным объединением «Центр» создана и освоена широкая номенклатура технологического оборудования для горнодобывающей и строительной отрасли. «425-й Мостоотряд» из Витебска освоил передовые технологии строительства и ремонта мостов, что позволило выйти на новый уровень в этой сфере. На протяжении последних лет увеличились объемы производства и продажи техники на «БелАЗе», только за прошлый год экспорт продукции в страны дальнего зарубежья увеличился почти в полтора раза. Но этот успех сегодня надо подтвердить в этом году.

За последние два года «БелАЗ» удвоил объемы производства. Несмотря на то, что традиционные рынки пока в затишье, маркетологи активно осваивают новые направления. Монголия, Австралия, Китай, ЮАР. На этой неделе белорусские большегрузы уедут в Индонезию. Для того, чтобы оставаться «на плаву», инвестируют в создание новых моделей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Пархомчик, генеральный директор Белорусского автомобильного завода:

Будем выпускать супербольшие карьерные самосвалы, развернем 240-360 тонн, а в перспективе, в этом году мы планируем создать новый самосвал грузоподъемностью 450 тонн. Это будет в августе.

Беларусь значительно усилила свой оборонный потенциал. Александр Лукашенко 29 апреля чествовал людей в погонах. Их в зале – треть от всех присутствующих. Это своеобразная расстановка акцентов, которая говорит о том, какую значимость государство придает военным.

Александр Лукашенко:

В результате вашей деятельности Беларусь значительно усилила свой оборонный потенциал. Вы делаете великое дело, очень большое дело, от которого зависит мир, спокойствие и благополучие наших граждан, всего нашего общества, суверенитет и независимость нашей страны.

Современный белорусский офицер – это не только защитник рубежей родины. Как грамотный управленец, он понимает, что главное – шагать стройно в ногу со временем. У самих военных чиновников чувства сегодня возвышенны, но это не мешает говорить о боевых задачах.

Игорь Лавриненко, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

В этот торжественный день позвольте Вас заверить, что все Ваши требования по поддержанию боевой авиационной готовности будут неукоснительно выполнены в Вооруженных Силах.

Генерал-майор Ройко признается, что сегодня испытывает схожее чувство как при вручении генеральских пагонов. Закончив военное училище и две академии (все «на отлично»), сейчас в белорусской армии внедряет новые технологии в подготовке войск.

Александр Ройко, первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Награда очень важная для меня, это почетное звание «Заслуженный специалист Вооруженных Сил» ко многому обязывает.

Большое внимание уделяется организации управления с использованием новых технологий, информационных сетей.

Почетное звание «Заслуженный строитель Республики Беларусь» присваивается высокопрофессиональным специалистам стройиндустрии. Для этого нужно не только как минимум 15 лет работать в отрасли, но и быть успешным в производственной деятельности, разработке и внедрении прогрессивных проектов и технологий. Энергоэффективное жилье и индустриальное производство индивидуальных домов – современные подходы к решению важного для большинства вопроса применяют в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Мирчук, заместитель председателя Миноблисполкома:

Звание вдохновляет, чтобы строительный комплекс Минской области работал еще лучше.

Мы работаем над удешевлением стоимости строительства жилья.

Высоких званий удостоены деятели культуры. Эта сфера в Беларуси активно развивается. Масштабные проекты музыкального и театрального искусства, многие из них перешли в международный статус.

Директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов за высокие достижения получил звание заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Дазвольте, Аляксандр Рыгоравіч, ад імя творчай інтэлігенцыі выказаць Вам словы падзякі за падтрымку нашай нацыянальнай культуры, мастацтва і заверыць Вас, што мы і надалей будзем актыўна і плённа працаваць, каб наша беларуская нацыянальная культура была вельмі годна прадстаўлена не толькі ў нашай краіне, але і далёка за яе межамі.

Производственники, строители, военные, деятели культуры, образования, науки, госслужащие и спортсмены. Их мастерство и незаурядные качества оценили на самом высоком уровне. Александр Лукашенко пожелал всем новых достижений и успехов на благо отечества.

Александр Лукашенко:

В канун праздников мы отбираем даже из награжденных самых-самых достойных. И мне, конечно же, очень приятно, как здесь было отмечено, что здесь не просто люди разных категорий, может быть, и разных взглядов, но, что приятно, совершенно разных возрастов. Я вот так думаю: не очень-то мы замахнулись, молодежь совсем такая юная у нас, а уже заслуженные. Подумают, что и расти уже больше некуда. Вы не забывайте, что у нас еще народные есть. Это, конечно, редкость, но я с удовольствием бы вручил вам эти заслуженные награды.

Из парадного образа сразу в сценический. В пуантах привычнее – признаются теперь уже заслуженные артисты Республики Беларусь супруги Еромкины.

Ирина и Олег Еромкины, заслуженные артисты Республики Беларусь:

Я даже не могу сказать, что получилось быстрее: семья или дуэт.

С «Щелкунчика», по большому счету, у нас началась дуэтная вся наша жизнь.