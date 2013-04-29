Филиал Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники открылся в Чикаго

Новости Беларуси. Студенты в Америке теперь смогут получить диплом Белорусского университета информатики и радиоэлектроники. Его филиал открылся в Чикагском университете. Первых студентов примут уже первого октября. Обучение будет интегрированным: очным и дистанционным. Это еще один шаг в экспорте образовательных услуг.

Свою «учебную прописку» уже третьекурсник Мевсюм Абишев сменил охотно. Из родного Туркменистана прямиком в Беларусь. Говорит, послушал советы родителей и друзей. И ни о чем не жалеет. Радуют и уровень образования, и сама «программа» учебных будней.

Мевсюм Абишев, студент:

Вводятся с каждым годом новые технологии, то есть вся литература есть в электронном виде, электронные библиотеки.

Образовательный потенциал, качество, доступность и широкий спектр специальностей. Именно этим объясняется положительная динамика численности студентов-иностранцев. Почти 14 тысяч человек из 88 стран мира.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Появляется больше магистрантов, больше аспирантов. Среди тех направлений, которые для нас особо важны, это научно-техническое сотрудничество.

Только в университете информатики и радиоэлектроники сегодня обучаются более 400 студентов-иностранцев. Вьетнам, Нигерия, страны СНГ. Как показала практика всех белорусских вузов, в «топе» востребованных специальностей – технические и медицинские.

На днях новостные ленты запестрели заголовками: БГУИР «завоевал» Америку. Обсуждаемый проект – филиал кафедры проектирования информационно-компьютерных систем. Причем инициаторами выступили зарубежные инвесторы. Ставка – на эмигрантов и даже жителей США.

Михаил Батура, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Проект готовился 5 месяцев: с ноября прошлого года по март. Раз в неделю велись серьезные переговоры с партнерами.

Подготовку иностранцев здесь начали еще в 90-ых. Уже 4 года по четырем техническим специальностям обучение ведется на английском. Практикуют и лекции в режиме онлайн-конференций. С преподавателями все того же Чикагского университета.

Владимир Третьякевич, ассистент кафедры проектирования информационно-компьютерных систем Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Преподаватель практикует, он работает в одной из крупнейших компаний в Чикаго, у него огромный практический опыт, в том числе он уже не первый год занимается курсами.

В Министерстве образования признаются: проект этот далеко не единственный. Филиал Сахаровского университета в Армении, инженерно-технический факультет БНТУ в Таджикистане – всего более двух тысяч межвузовских договоров с зарубежными партнерами. Образовательный центр открыт и во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Это проект БГУ. Они уже занимаются этим год практически. Открыт образовательный центр уже, который занимается конкретными задачами больше по маркетингу.