Белорусские спасатели будут тушить турецкие пожары

Новости Беларуси. Белорусские спасатели помогут в тушении лесных пожаров Турции. Бороться со стихией будет экипаж вертолета Ми-8. Первая точка для наших специалистов на турецкой земле - Измир. В целом же, командировка белорусских спасателей продлится полгода. За это время их налет составит не менее 300 часов.

К слову, в этой стране наши специалисты работают не первый год. Ранее вертолеты авиации МЧС Беларуси тушили также лесные пожары в Греции и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.