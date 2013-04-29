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Белорусские спасатели будут тушить турецкие пожары

29 апреля 2013 08:11
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Новости Беларуси. Белорусские спасатели помогут в тушении лесных пожаров Турции. Бороться со стихией будет экипаж вертолета Ми-8. Первая точка для наших специалистов на турецкой земле - Измир. В целом же, командировка белорусских спасателей продлится полгода. За это время их налет составит не менее 300 часов.

К слову, в этой стране наши специалисты работают не первый год. Ранее вертолеты авиации МЧС Беларуси тушили также лесные пожары в Греции и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Фотофакт # Беларусь-Турция

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