Новости Беларуси. Александр Лукашенко потребовал не снижать активности в борьбе с коррупцией. 29 апреля Глава государства принял с докладом генерального прокурора республики.

Александр Конюк доложил Президенту о значительном сокращении преступности в Беларуси. Меньше в правонарушениях замечены несовершеннолетние и люди, ранее судимые. Генпрокурор также сообщил, что сегодня идет активная работа по выявлению коррупционных преступлений.

Глава государства подчеркнул, что этому направлению необходимо уделять большое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы, чтобы вы уделили этому вопросу больше внимания. Я уже говорил о том, что, может быть, нам стоит сегодня и посмотреть на законодательство в целом по вопросам коррупции. Может быть, исходя из практики, с которой вы сталкиваетесь в законодательном отношении, чего-то не хватает. Это мы готовы поправить в ближайшее время. Но эти вопросы не должны сниматься с повестки дня, а наоборот, им надо постоянно уделять все большее внимание.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Сейчас поступило приглашение от тайского руководителя Международной Ассоциации борьбы с коррупционными преступлениями. Они предлагают нам, белорусам, выступить на этой конференции, там будет под 1000 человек, больше 10 стран. Они предлагают нам выступить с докладом, чтобы поделиться опытом.