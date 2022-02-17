«Настоящее счастье – это то, что у тебя внутри, твои близкие». Режиссёр Елена Турова о дочери, профессии и легендарном отце

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Елена Турова, режиссер, сценарист, педагог. Юлия Артюх, СТВ:

Вы кинорежиссер игровых и анимационных фильмов, актриса, писательница, поэтесса, педагог. Вы также являетесь дочерью легендарного кинорежиссера Виктора Тимофеевича Турова, народного артиста СССР. Как так сложилось, что вы пошли по его стопам? Тяжело вам было? Мечтали ли вы об этом? Кстати, мама ваша тоже в кино. То есть вся жизнь ваша – это кино, можно так сказать.

Елена Турова, режиссер, сценарист, педагог:

Здесь не благодаря, а вопреки получилось, папа не очень хотел, чтобы я шла в профессию кино, он был очень умный человек и прекрасно понимал, с какими проблемами, в первую очередь психологическими, сталкивается человек, который приходит в режиссуру. А для женщины есть нюансы, я не хочу сказать, что это не женская профессия, вообще не очень разделяю женские и не женские профессии, если это не связано с физической подготовкой, хотя женщины у нас бывают такие, что и мужчинам фору дадут. Здесь такой нюанс: на характер в каком-то смысле профессия оказывает влияние, потому что режиссер – это руководитель. Руководитель мультимедийный, потому что он должен соединять в себе сразу несколько профессий, он должен уметь работать с людьми разных профессий, то есть с художниками, композиторами, авторами пишущими, с актерами. Приходится решать огромное количество, помимо своих профессиональных, хозяйственных проблем, с документацией. Никогда не знаешь, с какой стороны свалится какая-то новая проблема, которую ты должен решить здесь и сейчас, немедленно, потому что так вышло, а не потому что приходится. Накладывает отпечаток. Характер становится более жесткий, конкретный. Но я не думаю, что это касается только профессии режиссера, это касается многих руководящих профессий, тем не менее многие женщины у нас работают и руководят и заводами, и в правительстве находятся. Все равно женщины на руководящих постах есть, сражаются, работают, зачастую довольно успешно. Другое дело, что потом и как происходит в семье.

Папа говорил, что нужно прежде всего думать о счастье, что женщина должна быть хранительницей очага, у нее должен быть нормальный дом, хороший муж, дети, а все остальное – это потом. Это для молодого человека звучит как-то все несерьезно, когда мы все на старте, амбиции играют. Но с годами понимаешь, что настоящее счастье – это то, что у тебя внутри, это твои близкие. Это действительно очень важно. Конечно, в своем пограничном студенческом возрасте, когда мне отец это говорил, я становилась на дыбы. Молодежь всегда считает, что взрослые мало что понимают в жизни. Сейчас я понимаю, насколько он был прав. У меня практически до кальки повторяется ситуация, когда моя девочка подросла до студенческого возраста. Если учесть, что я не была ребенком площадки, я не росла на киностудии, не видела, как работает мой отец. К сожалению, он довольно быстро ушел из нашей семьи, я была маленькая. Мы практически заново с ним знакомились, когда я заканчивала институт. Тогда этот наш разговор о будущем состоялся.

А моя дочка росла на площадке, примерно с 4-х лет она уже начала сниматься. Потом она много работала не только со мной, она работала на других картинах, в сериалах снималась, в «Ералаше» снималась. Она прекрасно понимает, что кино – это не тот хеппенинг, который мы видим на экране, что это работа, что это дубли, что это часто не очень комфортные условия, что может быть игра характеров. То есть она все это знает, тем не менее человек с какой-то уже генетической установкой на профессиональные вещи, человек талантливый. Как актриса она уже состоялась, у нас даже приз неплохой за лучшую женскую роль в фильме «Киндер-Вилейское привидение». У нее очень неплохой стиль, язык, я видела, как она пишет. Она обладает неплохими редакторскими качествами, иногда подсказывает такие вещи, которые я не замечаю. И она хотела идти в режиссуру, как я когда-то, я не советовала. Я не могу сказать, что я ей запретила. Как запретить человеку, который на старте? Но я, видимо, для нее являюсь авторитетом, она пошла по линии, где у нее тоже очень неплохо, способности к языкам. Она несколько раз брала призовые места на республиканских олимпиадах по английскому. На данный момент она учится на факультете международных бизнес-коммуникаций, то есть, с одной стороны, возможно, она применит там свои творческие данные. Сейчас она в культсекторе, помогает, снимают видеоролики, все равно в этом вертится. Юлия Артюх:

Но вы же ее сознательно привели в кино.

Елена Турова:

Как привели, так получалось, это не то, что у меня была установка: а давайте я ребенка приведу. Такой установки не было. Она росла, это было в форме диалога, в форме игры. Я работаю над сценарием: мама, а что ты делаешь? У меня сейчас такой-то эпизод, давай попробуем с тобой подразмять его. Она мне помогает в 4 года, я вижу, что это замечательный огонек, светлячок, с которым я могла бы поработать. Это было одно. А на самом деле установки сделать из нее актрису не было. Складывалось таким образом. Но дело в том, что она заточена не на актрису, она хотела быть, как мама, режиссером. Юлия Артюх:

Четкий план или спонтанность? Елена Турова:

Лучше план, когда ты можешь в нем импровизировать. Юлия Артюх:

В какую эпоху вы бы хотели жить? Елена Турова:

Я человек очень романтичный, пушкинская эпоха мне нравится. Юлия Артюх:

Режиссер номер один для вас?