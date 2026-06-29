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Новости по тегу #Леонид Ширин

Гимн «Славянского базара» прозвучит на 35-м фестивале искусств в новой аранжировке
29 июня 2026 09:05

Гимн «Славянского базара» прозвучит на 35-м фестивале искусств в новой аранжировке

Леонид Ширин и Амалия Сухан рассказали о новой песне
12 марта 2026 10:21

Леонид Ширин и Амалия Сухан рассказали о новой песне

У белорусской анимации большое будущее! Елена Турова рассказала, как создавался мультфильм «Песня Сирин»
26 декабря 2024 09:13

У белорусской анимации большое будущее! Елена Турова рассказала, как создавался мультфильм «Песня Сирин»

Слова песни написала Мария Захарова. Композитор Леонид Ширин рассказал о проекте «Рождество. В добрый час!»
28 декабря 2023 08:56

Слова песни написала Мария Захарова. Композитор Леонид Ширин рассказал о проекте «Рождество. В добрый час!»

«Я не знаю, что такое эталонные отношения. Я знаю одно – нам очень комфортно». Тео про отношения, дочку и творчество
08 марта 2022 13:11

«Я не знаю, что такое эталонные отношения. Я знаю одно – нам очень комфортно». Тео про отношения, дочку и творчество

«Звёзды седьмого неба». Почему этот мультфильм покоряет и взрослых, и детей?
17 февраля 2022 18:00

«Звёзды седьмого неба». Почему этот мультфильм покоряет и взрослых, и детей?

В Беларуси выбрали гимн ІІ Европейских игр. Как его создавали, рассказали авторы
23 октября 2018 10:04

В Беларуси выбрали гимн ІІ Европейских игр. Как его создавали, рассказали авторы

Интервью участников группы «Da Vinci»: что споют в новогоднюю ночь, как сняли клип на Мадагаскаре и чем ещё запомнился 2017 год
27 декабря 2017 09:30

Интервью участников группы «Da Vinci»: что споют в новогоднюю ночь, как сняли клип на Мадагаскаре и чем ещё запомнился 2017 год

Я не мог не прийти, потому что Александр Тиханович – целая эпоха, легенда: Леонид Ширин на вечере памяти народного артиста
10 февраля 2017 16:30

Я не мог не прийти, потому что Александр Тиханович – целая эпоха, легенда: Леонид Ширин на вечере памяти народного артиста