Новости по тегу #Леонид Ширин

Композицию создали около 40 лет назад, ее первой исполнительницей была Лариса Долина, а позже песня превратилась в визитную карточку фестиваля.
«Английский язык – это язык международного общения. Именно такие чувства как творчество будут понятны всем людям. Поэтому пришла такая идея написать песню именно на английском языке».
Знаковым событием в белорусском мире кино стал недавно вышедший на экраны мультфильм «Песня Сирин», вдохновленный древнеславянскими мифами и фольклором.
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