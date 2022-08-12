«Зря расслабились». В Беларусь возвращается коронавирус?

О том, почему крайне важно следить за здоровьем и как защитить себя в период пандемии, поговорим в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Раисой Званец, главным врачом 29-й поликлиники. Александр Меженный, ведущий:

Время непростое, я так понимаю, сейчас большое количество людей решили поправить свое здоровье, услышав информацию, что какой-то новый вирус приходит.

Раиса Званец, главный врач 29-й поликлиники:

Мы живем с коронавирусом несколько лет, каждый год к нам приходят новые подтипы. Соответственно, и сегодня мы ожидаем в сезон сентября, когда приедут все организованные группы, подъем заболеваемости. Уже и сегодня регистрируются пока еще единичные случаи, но тем не менее уже подтвержденные случаи ковида. Для этого мы сегодня призываем обязательно привиться или бустеризироваться. Тем, кто еще не прививался. Как сейчас лечат больных коронавирусом? Александра Каштанова, ведущая:

А делают ли сейчас ПЦР-тесты? Как поступают с теми, у кого подтвердился вирус? Как проходит лечение теперь? Потому что раньше была суета, люди в костюмах приезжали, все боялись открывать дверь, потому что думали, что в подъезде вирус. Сейчас как-то спокойнее к этому относятся. Может, все зря расслабились? Раиса Званец:

Зря расслабились. Масочный режим никто не отменял. Во всяком случае у нас в учреждении медики все защищены, масочный режим соблюдается. Мы призываем и население использовать маски как защитное средство. Сегодня у нас не ликвидирована грязная зона, то есть температурящие больные так или иначе должны прийти в учреждение в отдельный вход, где изолировано сидят медики с индивидуальной защитой, чтобы принимать пациентов с высокой температурой или симптомами простуды. Дифференциация идет по-другому. Если есть наиболее типичные симптомы, то ПЦР-тест мы берем. Мы не берем его у всех, отменили тесты для госпитализации. Но если симптомы заболевания идут в пользу ковида, то доктор берет. Чем отличается новый штамм коронавируса?

Александр Меженный:

А новый штамм, который сейчас появился, каким образом отличается от предыдущих вариантов? Или симптомы те же? Раиса Званец:

Первые признаки те же: тот же подъем температуры, ломота в суставах, общее недомогание, слабость. Но протекает заболевание в более легкой форме, без осложнений. То есть день-два высокой температуры, в последующем улучшается общее состояние. Наблюдение за этими пациентами осуществляется семь дней, как и в предыдущие годы. Поэтому сегодня эти пациенты изолированы. Обязательно ли вакцинироваться? Александр Меженный:

Раньше воспринимали вакцинацию как панацею от болезни, потом немного расслабились. Поняли, что человек 4 раза привился, а все равно может заболеть. Что нужно знать нашим людям, чтобы все-таки пойти и вакцинироваться? На самом ли деле вакцинация – положительный фактор, чтобы не заболеть?

Раиса Званец:

Когда мы начали вакцинировать людей, мы отметили уменьшение осложнений. Когда началась вакцинация, вакцинированных в клиниках и в реанимации практически не было. Это были единичные случаи. Все люди переносили эту инфекцию в более легкой форме, мы могли наблюдать их в домашних условиях. Это позволило сделать вывод, что вакцинация как метод профилактики имеет главное место. Александра Каштанова:

А есть ли какие-то противопоказания? Многие не делают прививку, потому что находят у себя какие-то схожие симптомы. Считают, что им тогда не надо вакцинироваться. Раиса Званец:

Человек должен быть организован, беречь свое здоровье. Если ВОЗ считает, что победить это заболевание можно методом вакцинации, я как традиционный медик считаю, что это правильно. Если есть аллергия на определенные препараты, глубокие нарушения, связанные с психикой, естественно, могут быть отклонения, потому что на прививку мы не берем всех желающих. Перед прививкой смотрит врач, допускает человека к проведению прививки.