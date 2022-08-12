Быстро и сытно. Что приготовить на завтрак в выходной?

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим сытную и быструю карбонару. Нам нужно приготовить бекон к обжарке. Прежде чем резать бекон, разогреем сковородку на максимум. Нальем масло. Пока разогревается сковородка, нарезаем бекон на маленькие кусочки.

Отправляем мясо на сковородку. Нам нужно схватить золотую корочку – и сразу же туда добавим пасту. Бекон быстро обжаривается, это мой лайфхак, добавляем пасту прямо на сковородку, все быстро перемешиваем. И заливаем все водой.

После добавления воды паста будет готовиться 3-4 минуты. За это время мы подготовим соус для карбонары. Мне понадобится два желтка. Отделяю белки и желтки. В желтки натираю твердый козий сыр. Сыр и желтки перетираю венчиком, получается густая яично-сырная смесь. Ее добавляем в горячую пасту. Перемешиваем настолько быстро, чтобы желток не успел свернуться.