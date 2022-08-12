Прямой эфир

Быстро и сытно. Что приготовить на завтрак в выходной?

12 августа 2022 12:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим сытную и быструю карбонару. Нам нужно приготовить бекон к обжарке. Прежде чем резать бекон, разогреем сковородку на максимум. Нальем масло. Пока разогревается сковородка, нарезаем бекон на маленькие кусочки.

Быстро и сытно. Что приготовить на завтрак в выходной?-1

Отправляем мясо на сковородку. Нам нужно схватить золотую корочку – и сразу же туда добавим пасту. Бекон быстро обжаривается, это мой лайфхак, добавляем пасту прямо на сковородку, все быстро перемешиваем. И заливаем все водой.

Быстро и сытно. Что приготовить на завтрак в выходной?-4

После добавления воды паста будет готовиться 3-4 минуты. За это время мы подготовим соус для карбонары. Мне понадобится два желтка. Отделяю белки и желтки. В желтки натираю твердый козий сыр. Сыр и желтки перетираю венчиком, получается густая яично-сырная смесь. Ее добавляем в горячую пасту. Перемешиваем настолько быстро, чтобы желток не успел свернуться.

Быстро и сытно. Что приготовить на завтрак в выходной?-7

Перемешали, все перекладываем в сервировочную тарелку. Рубим петрушку, посыпаем и подаем к столу. Быстрая и сытная карбонара готова. Такие завтраки лучше готовить по выходным.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Готовим ребёнка к школе. Как купить всё и сразу и за небольшие деньги?
12 августа 2022 11:23

Готовим ребёнка к школе. Как купить всё и сразу и за небольшие деньги?

«Очередь нуждающихся существенно сократилась». Сколько семей получат ключи от квартир в Витебской области?
12 августа 2022 11:04

«Очередь нуждающихся существенно сократилась». Сколько семей получат ключи от квартир в Витебской области?

Беспредел с парковкой во дворах около минского вокзала. На что жалуются жители? Анонс проекта «Решение есть»
12 августа 2022 10:53

Беспредел с парковкой во дворах около минского вокзала. На что жалуются жители? Анонс проекта «Решение есть»