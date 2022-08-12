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«Очередь нуждающихся существенно сократилась». Сколько семей получат ключи от квартир в Витебской области?

12 августа 2022 11:04
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Новости Беларуси. Новые микрорайоны, энергоэффективные проекты и подготовка кадров. Строительство жилья в регионах нашей страны выходит на новый уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, только в Витебском регионе в 2022 году ключи от собственных квартир получат значительно больше людей, чем в 2021-м. Будет введено 355 тысяч квадратных метров.

«Очередь нуждающихся существенно сократилась». Сколько семей получат ключи от квартир в Витебской области?-1

За полгода жильем уже обеспечены порядка 700 многодетных семей. Дома здесь возводят практически в каждом районе, но основной объем приходится на сам областной центр, а также такие крупные города, как Полоцк и Новополоцк.

«Очередь нуждающихся существенно сократилась». Сколько семей получат ключи от квартир в Витебской области?-4

Андрей Пшонко, начальник управления жилищной политики и инвестиций комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома:
За последнее время очередь нуждающихся у нас существенно сократилась. Стояло у нас на конец 2020 года порядка 65 тысяч. На сегодняшний момент это 56,5 тысячи граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Строим мы как многоквартирное жилье, так и индивидуальные жилые дома.

«Очередь нуждающихся существенно сократилась». Сколько семей получат ключи от квартир в Витебской области?-7

Стараются решить здесь и кадровую проблему, как на уровне строительной отрасли, так и профильных колледжей. Семь лет назад в северном регионе страны было порядка 30 тысяч строителей, сегодня – вдвое меньше, особенно каменщиков. Как показал свежий мониторинг, средний возраст таких специалистов сегодня 40 лет и старше.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Андрей Пшонко # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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