«Очередь нуждающихся существенно сократилась». Сколько семей получат ключи от квартир в Витебской области?

Новости Беларуси. Новые микрорайоны, энергоэффективные проекты и подготовка кадров. Строительство жилья в регионах нашей страны выходит на новый уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, только в Витебском регионе в 2022 году ключи от собственных квартир получат значительно больше людей, чем в 2021-м. Будет введено 355 тысяч квадратных метров.

За полгода жильем уже обеспечены порядка 700 многодетных семей. Дома здесь возводят практически в каждом районе, но основной объем приходится на сам областной центр, а также такие крупные города, как Полоцк и Новополоцк.

Андрей Пшонко, начальник управления жилищной политики и инвестиций комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома:

За последнее время очередь нуждающихся у нас существенно сократилась. Стояло у нас на конец 2020 года порядка 65 тысяч. На сегодняшний момент это 56,5 тысячи граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Строим мы как многоквартирное жилье, так и индивидуальные жилые дома.