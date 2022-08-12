Готовим ребёнка к школе. Как купить всё и сразу и за небольшие деньги?

Новости Беларуси. До нового учебного года остается чуть более двух недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ко Дню знаний готовятся и родители, и учреждения образования. В помощь мамам и папам работают школьные базары. Их по стране более 400.

Уже в эти выходные большая ярмарка развернется у Дворца спорта в Минске. Здесь будет представлен широкий ассортимент канцелярии и школьной формы по доступным ценам. Товары представят универмаги, столичные магазины и предприятия концерна «Беллегпром».

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Базары будут организованы каждые выходные – 13 и 14, 20 и 21 и 27 и 28 августа. Работать они будут с 11 до 18. Подобрана продукция будет по всем возрастам, то есть можно будет собрать детей не только в школу, но и детский сад. Будет представлена также не только школьная форма, но и обувь. Плюс мы привлекаем еще производителей канцелярской продукции для осуществления торговли на школьных базарах. Естественно, наши крупные универмаги подключаются к этому процессу. Будем выезжать на площадку для того, чтобы иметь возможность предоставлять скидки различным категориям населения для подготовки детей к школе.

Анна Дубровская, главный администратор столичного универмага:

К школьному сезону представлен широкий ассортимент одежды делового стиля как для мальчиков, так и для девочек. Изделия хороши тем, что они изготавливаются из натуральных тканей, используется интересная фурнитура, также учитываются модные тенденции и комфорт для наших учащихся.