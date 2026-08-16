Лукашенко направил соболезнование Президенту Индонезии в связи с многочисленными жертвами землетрясения

Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Индонезии в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в результате землетрясения на острове Флорес. Глава государства отметил, что белорусский народ с большой скорбью воспринял известие об этой трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«От имени своих соотечественников и себя лично передаю Вашему Превосходительству, родным и близким погибших слова самой искренней поддержки, а также глубокие соболезнования всему дружественному индонезийскому народу», – добавил белорусский лидер.