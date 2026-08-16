Лукашенко направил соболезнование Президенту Индонезии в связи с многочисленными жертвами землетрясения
Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Индонезии в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в результате землетрясения на острове Флорес. Глава государства отметил, что белорусский народ с большой скорбью воспринял известие об этой трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«От имени своих соотечественников и себя лично передаю Вашему Превосходительству, родным и близким погибших слова самой искренней поддержки, а также глубокие соболезнования всему дружественному индонезийскому народу», – добавил белорусский лидер.
Накануне на индонезийском острове Флорес произошло мощное землетрясение. 51 человек погиб, более 100 пострадали. Около 5 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Разрушено более 900 зданий, еще около 500 получили повреждения. В их числе – жилые дома, школы, больницы и правительственные объекты. Остров Флорес входит в Тихоокеанское огненное кольцо, где землетрясения происходят регулярно.