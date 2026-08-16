Прямой эфир

В МВД Беларуси разъяснили правила вождения для водителей-иностранцев

16 августа 2026 15:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В МВД Беларуси разъяснили правила вождения для водителей-иностранцев-0

Граждане других государств, которые временно находятся или временно проживают в Республике Беларусь, могут использовать иностранное водительское удостоверение, сообщает официальный Telegram-канал МВД Беларуси. Документ должен соответствовать положениям Конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года. Также допускается удостоверение, оформленное на одном из государственных языков, либо имеющее соответствующий перевод.

Иностранные граждане, получившие разрешение на постоянное проживание и биометрический вид на жительство, обязаны в 90-дневный срок обменять иностранное удостоверение на белорусское. Это правило не касается граждан России с российскими национальными водительскими правами. 

Управление транспортным средством иностранцем без водительского удостоверения влечет административную ответственность. Если такое нарушение совершается неоднократно в течение одного года, наступает уголовная ответственность.

Фото: Pinterest.

# МВД Республики Беларусь # Правила дорожного движения

Другие новости рубрики

Все новости
Рев моторов, дым и запредельные скорости! Чем удивляет второй день RDS Open в Минске?
16 августа 2026 14:14

Рев моторов, дым и запредельные скорости! Чем удивляет второй день RDS Open в Минске?

Лукашенко направил соболезнование Президенту Индонезии в связи с многочисленными жертвами землетрясения
16 августа 2026 14:14

Лукашенко направил соболезнование Президенту Индонезии в связи с многочисленными жертвами землетрясения

Автолавки доезжают до каждого отдаленного хутора! Сенатор о развитии торговли на Витебщине
16 августа 2026 13:50

Автолавки доезжают до каждого отдаленного хутора! Сенатор о развитии торговли на Витебщине