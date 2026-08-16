В МВД Беларуси разъяснили правила вождения для водителей-иностранцев

Граждане других государств, которые временно находятся или временно проживают в Республике Беларусь, могут использовать иностранное водительское удостоверение, сообщает официальный Telegram-канал МВД Беларуси. Документ должен соответствовать положениям Конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года. Также допускается удостоверение, оформленное на одном из государственных языков, либо имеющее соответствующий перевод.



Иностранные граждане, получившие разрешение на постоянное проживание и биометрический вид на жительство, обязаны в 90-дневный срок обменять иностранное удостоверение на белорусское. Это правило не касается граждан России с российскими национальными водительскими правами.

Управление транспортным средством иностранцем без водительского удостоверения влечет административную ответственность. Если такое нарушение совершается неоднократно в течение одного года, наступает уголовная ответственность.



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