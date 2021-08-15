Золотые места и «мёртвая зона». Рассказываем, куда нужно положить товар в магазине, чтобы его точно купили

Новости Беларуси. Мэр Минска Владимир Кухарев обратил внимание торговых сетей на приоритетную выкладку товаров отечественного производства. О том, что своему продукту необходимо в первую очередь особое внимание в магазине, говорили не раз в управлении торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь производители тоже жалуются, что им отводят не самые лучшие места. И это при том, что ассортимент растет, а представить его иногда просто нет возможности. Судя по всему, сейчас к выкладке в магазинах подойдут особо скрупулезно. Анастасия Ярощик-Корниенко попыталась вычислить самые крутые места на полках в торговой сети.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Планограмма. Схема расположения товара в магазине есть абсолютно у каждой торговой точки. Места повкуснее – тем, кто сулит прибыль. Продавцы точно знают, как завоевать сердце покупателя, и используют все возможные инструменты рекламы и выкладки. Сейчас узнаем, какие они, самые крутые места в магазине.

Вход в магазин считается «мертвой зоной». Чтобы побудить покупателя к шоп-активности, в дело идут товары со скидкой. Азарт захватывает сразу. Вот и получается – пришел за хлебом, а ушел с полной корзиной незапланированных покупок. Есть в магазине и так называемые золотые места. Их хорошо знают маркетологи. Размещение здесь сулит продукту хорошие продажи.

Ирина Рафальская, начальник отдела – менеджер продовольственных товаров универмага Минска:

Правильно выложить товар – это увеличивает объемы продаж. Это закон торговли. Чтобы продать товар, покупатель должен его увидеть. Эффективные полки для показа и выкладки товара – на уровне глаз. Акционные зоны имеют тоже большое значение, потому что товар выделен.