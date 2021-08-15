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Председатель Мингорисполкома о дефиците отечественных товаров: «Или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры»

15 августа 2021 16:31
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Новости Беларуси. Мэр Минска Владимир Кухарев обратил внимание торговых сетей на приоритетную выкладку товаров отечественного производства. О том, что своему продукту необходимо в первую очередь особое внимание в магазине, говорили не раз в управлении торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь производители тоже жалуются, что им отводят не самые лучшие места. И это при том, что ассортимент растет, а представить его иногда просто нет возможности. Судя по всему, сейчас к выкладке в магазинах подойдут особо скрупулезно.

Анастасия Ярощик-Корниенко попыталась вычислить самые крутые места на полках в торговой сети.

У зарубежного продукта шансов попасть в покупательскую корзину больше. Диалог между торговыми сетями и производителями, возможно, поможет настроить рекомендация руководителя Мингорисполкома Владимира Кухарева.

Председатель Мингорисполкома о дефиците отечественных товаров: «Или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры»-1

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Сегодня ряд стран ввели против нас санкции – Украина, Литва, Польша, – а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печенье) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры. Причем, полагаю, такое решение стоит принимать на уровне всей страны.

«Нам надо продвигать свой товар». Почему в магазинах больше импортного товара, чем отечественной продукции? Читайте далее.

# Торговля в Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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