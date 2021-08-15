Председатель Мингорисполкома о дефиците отечественных товаров: «Или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры»

Новости Беларуси. Мэр Минска Владимир Кухарев обратил внимание торговых сетей на приоритетную выкладку товаров отечественного производства. О том, что своему продукту необходимо в первую очередь особое внимание в магазине, говорили не раз в управлении торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь производители тоже жалуются, что им отводят не самые лучшие места. И это при том, что ассортимент растет, а представить его иногда просто нет возможности. Судя по всему, сейчас к выкладке в магазинах подойдут особо скрупулезно.

Анастасия Ярощик-Корниенко попыталась вычислить самые крутые места на полках в торговой сети.

У зарубежного продукта шансов попасть в покупательскую корзину больше. Диалог между торговыми сетями и производителями, возможно, поможет настроить рекомендация руководителя Мингорисполкома Владимира Кухарева.