«Творог, молоко самые лучшие в Европе». Почему эти покупатели выбирают товары белорусских производителей?

Новости Беларуси. Мэр Минска Владимир Кухарев обратил внимание торговых сетей на приоритетную выкладку товаров отечественного производства. О том, что своему продукту необходимо в первую очередь особое внимание в магазине, говорили не раз в управлении торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь производители тоже жалуются, что им отводят не самые лучшие места. И это при том, что ассортимент растет, а представить его иногда просто нет возможности. Судя по всему, сейчас к выкладке в магазинах подойдут особо скрупулезно.

В любви белорусским товарам жительница Калининграда Наталья Лукьянова призналась давно. Говорит, бесспорный аргумент – качество и вкус, как в детстве. А вот белорусам советует поучиться покупательскому патриотизму.

Наталья Лукьянова, жительница Калининграда:

В России санкции давно, и товары Польши, Литвы, стран Прибалтики, Германии давно исчезли с полок магазинов. Они потеряли в товарообороте. А зачем они вводят? Их же тоже надо как-то наказывать. Надо быть более патриотичными. Наши люди работают на производстве – значит, за это получают деньги. А если стоит чужой товар, деньги отправятся в другое место, а это наши зарплаты. А в санкциях мы будем жить всегда, потому что они хотят уничтожить сильного конкурента.

Про тотальный запрет на товары иностранного производителя речи пока не идет – всего лишь просят умерить аппетиты на торговых просторах магазинов.