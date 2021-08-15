«Творог, молоко самые лучшие в Европе». Почему эти покупатели выбирают товары белорусских производителей?
Новости Беларуси. Мэр Минска Владимир Кухарев обратил внимание торговых сетей на приоритетную выкладку товаров отечественного производства. О том, что своему продукту необходимо в первую очередь особое внимание в магазине, говорили не раз в управлении торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь производители тоже жалуются, что им отводят не самые лучшие места. И это при том, что ассортимент растет, а представить его иногда просто нет возможности. Судя по всему, сейчас к выкладке в магазинах подойдут особо скрупулезно.
Анастасия Ярощик-Корниенко попыталась вычислить самые крутые места на полках в торговой сети.
В любви белорусским товарам жительница Калининграда Наталья Лукьянова призналась давно. Говорит, бесспорный аргумент – качество и вкус, как в детстве. А вот белорусам советует поучиться покупательскому патриотизму.
Наталья Лукьянова, жительница Калининграда:
В России санкции давно, и товары Польши, Литвы, стран Прибалтики, Германии давно исчезли с полок магазинов. Они потеряли в товарообороте. А зачем они вводят? Их же тоже надо как-то наказывать. Надо быть более патриотичными. Наши люди работают на производстве – значит, за это получают деньги. А если стоит чужой товар, деньги отправятся в другое место, а это наши зарплаты. А в санкциях мы будем жить всегда, потому что они хотят уничтожить сильного конкурента.
Про тотальный запрет на товары иностранного производителя речи пока не идет – всего лишь просят умерить аппетиты на торговых просторах магазинов.
Ставят эти товары работники магазинов. Так что, отсюда все и зависит.
Мы должны поддерживать своего производителя в первую очередь, а не тех, кто нас обкладывает санкциями. Пусть они становятся в очередь. Наши продукты должны быть на первом месте. Наши люди, которые работают, должны продавать то, что они производят.
Покупаем наши минские продукты, потому что они качественные, хорошие, вкусные. Творог, молоко, мне кажется, самые лучшие в Европе.
Провести работу над ошибками магазинам главное управление торговли Мингорисполкома рекомендует до сентября.
Председатель Мингорисполкома о дефиците отечественных товаров: «Или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры» – читать здесь.