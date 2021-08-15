Прямой эфир

«Творог, молоко самые лучшие в Европе». Почему эти покупатели выбирают товары белорусских производителей?

15 августа 2021 16:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мэр Минска Владимир Кухарев обратил внимание торговых сетей на приоритетную выкладку товаров отечественного производства. О том, что своему продукту необходимо в первую очередь особое внимание в магазине, говорили не раз в управлении торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь производители тоже жалуются, что им отводят не самые лучшие места. И это при том, что ассортимент растет, а представить его иногда просто нет возможности. Судя по всему, сейчас к выкладке в магазинах подойдут особо скрупулезно.

Анастасия Ярощик-Корниенко попыталась вычислить самые крутые места на полках в торговой сети.

«Творог, молоко самые лучшие в Европе». Почему эти покупатели выбирают товары белорусских производителей?-1

В любви белорусским товарам жительница Калининграда Наталья Лукьянова призналась давно. Говорит, бесспорный аргумент – качество и вкус, как в детстве. А вот белорусам советует поучиться покупательскому патриотизму.

«Творог, молоко самые лучшие в Европе». Почему эти покупатели выбирают товары белорусских производителей?-4

Наталья Лукьянова, жительница Калининграда:
В России санкции давно, и товары Польши, Литвы, стран Прибалтики, Германии давно исчезли с полок магазинов. Они потеряли в товарообороте. А зачем они вводят? Их же тоже надо как-то наказывать. Надо быть более патриотичными. Наши люди работают на производстве – значит, за это получают деньги. А если стоит чужой товар, деньги отправятся в другое место, а это наши зарплаты. А в санкциях мы будем жить всегда, потому что они хотят уничтожить сильного конкурента.

Про тотальный запрет на товары иностранного производителя речи пока не идет – всего лишь просят умерить аппетиты на торговых просторах магазинов.

«Творог, молоко самые лучшие в Европе». Почему эти покупатели выбирают товары белорусских производителей?-7

Ставят эти товары работники магазинов. Так что, отсюда все и зависит.

«Творог, молоко самые лучшие в Европе». Почему эти покупатели выбирают товары белорусских производителей?-10

Мы должны поддерживать своего производителя в первую очередь, а не тех, кто нас обкладывает санкциями. Пусть они становятся в очередь. Наши продукты должны быть на первом месте. Наши люди, которые работают, должны продавать то, что они производят.

«Творог, молоко самые лучшие в Европе». Почему эти покупатели выбирают товары белорусских производителей?-13

Покупаем наши минские продукты, потому что они качественные, хорошие, вкусные. Творог, молоко, мне кажется, самые лучшие в Европе.

Провести работу над ошибками магазинам главное управление торговли Мингорисполкома рекомендует до сентября.

Председатель Мингорисполкома о дефиците отечественных товаров: «Или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры» – читать здесь.

# Торговля в Беларуси # общество # Наталья Лукьянова # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нам надо продвигать свой товар». Почему в магазинах больше импортного товара, чем отечественной продукции?
15 августа 2021 16:31

«Нам надо продвигать свой товар». Почему в магазинах больше импортного товара, чем отечественной продукции?

Председатель Мингорисполкома о дефиците отечественных товаров: «Или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры»
15 августа 2021 16:31

Председатель Мингорисполкома о дефиците отечественных товаров: «Или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры»

Золотые места и «мёртвая зона». Рассказываем, куда нужно положить товар в магазине, чтобы его точно купили
15 августа 2021 16:31

Золотые места и «мёртвая зона». Рассказываем, куда нужно положить товар в магазине, чтобы его точно купили