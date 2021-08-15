«Нам надо продвигать свой товар». Почему в магазинах больше импортного товара, чем отечественной продукции?

Новости Беларуси. Мэр Минска Владимир Кухарев обратил внимание торговых сетей на приоритетную выкладку товаров отечественного производства. О том, что своему продукту необходимо в первую очередь особое внимание в магазине, говорили не раз в управлении торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь производители тоже жалуются, что им отводят не самые лучшие места. И это при том, что ассортимент растет, а представить его иногда просто нет возможности. Судя по всему, сейчас к выкладке в магазинах подойдут особо скрупулезно. Анастасия Ярощик-Корниенко попыталась вычислить самые крутые места на полках в торговой сети.

Понятие из шоп-географии товаров – домашняя полка. По сути это отдел, где и представлены все производители с аналогичной продукцией. Сюда приходит покупатель и в этом изобилии находит свой продукт. Будет ли здесь представлен белорусский производитель? Узнаем прямо сейчас.

Идем в крупные центры и маленькие торговые точки вместе с мерчендайзером. Возьмем несколько самых известных позиций, у которых есть иностранный аналог, в их числе – яблоки. Яркие лотки так и манят к фруктовому изобилию, но белорусского витамина здесь нет. Его замаскировали за горой арбузов.

Идем дальше – шоколад. Вертикальное размещение – хороший признак и по ходу движения покупателя. Но отечественный продукт занимает явно меньшую долю на полке, чем зарубежный, а ведь белорусский производитель тоже не стоит на месте. Новые линии позволяют не только улучшать качество, но и разнообразить ассортимент.

Наталья Селезнева, начальник отдела продаж кондитерской фабрики:

Конкуренция кондитерских изделий в целом очень высокая на рынке. В связи с этим проходит модернизация, чтобы идти в ногу со временем, покупателю было интересно приобретать наш продукт. Около 60 % решений о покупке покупатель совершает непосредственно в торговой точке. То есть товар должен быть в нужном месте, в нужное время, в нужном количестве.

Подгузники. Иностранному производителю в магазине предоставили целых 10 стеллажей. Где белорусский товар? Находим всего один ряд на отдельной полке.

Детское питание – его находим в самом конце выкладки. Пока покупатель дойдет до отечественных пюрешек, возможно, купит другой, иностранный продукт.

А вот здесь макароны расположили просто внизу. Интересуемся у отечественного производителя, почему так складывается ситуация. Комментируют, но за кадром, мол, разместить товар на лучших местах и так непросто.

Начальник коммерческого отдела предприятия:

Торговые объекты заведомо выделяют лучшие места импортной продукции. Планограммы под размещение не позволяют представить необходимый ассортимент отечественным производителям, в то время как продукция зарубежного производства дублируется при размещении ее на полке и в торговом зале. При таком раскладе шансов у зарубежного продукта попасть в покупательскую корзину больше. Диалог между торговыми сетями и производителями, возможно, поможет настроить рекомендация руководителя Мингорисполкома Владимира Кухарева. Председатель Мингорисполкома о дефиците отечественных товаров: «Или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры»

Беларусь – не первая и явно не последняя страна, в отношении которой некоторые применяют санкционный инструмент.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры международных отношений Академии управления при Президенте Беларуси:

Санкции Соединенных Штатов Америки против Кубы. Они продолжаются до сих пор, но главной своей цели, изменить политический строй, США так и не достигли. Куба живет своей жизнью и продолжает строить ту страну, которую они строили.

Конечно, никто не говорит, что будет легко. Внешнее давление уже проходили россияне. В итоге мобилизовались и стали активно развивать внутреннее производство и аграрный сектор. Наметились тренды в импортозамещении. В какой-то степени, отмечают эксперты, санкции создают условия для подъема национальных экономик. Юлия Абухович:

Для нас, с одной стороны, это шанс. Мы можем говорить о том, что это потрясающий шанс, но если наши производители, народ сам не поймет, что нам надо мобилизоваться, соединиться, всем работать, чтобы реализовать этот шанс, у нас ничего не получится. Всем вместе развивать свое производство, понимать, что это единственный выход, чтобы остаться сильной, независимой, процветающей республикой. Покупайте отечественное. Надо выставлять вперед и полки отдавать именно отечественному производителю. Мы должны знать своего производителя, потому что вы действительно правы, что когда с точки зрения расстановки товара мерчендайзеры выставляют импортный товар на первые полки, а наши товары забивают куда-то вглубь, то потребитель и с точки зрения маркетинга сразу смотрит на ту полку, которая наиболее привлекательна. Мы не смотрим ни вниз, ни высоко вверх. Это самые «продажные» места. Поэтому да, нам надо продвигать свой товар прежде всего. Торговый патриотизм должен быть, а именно использовать лозунг «Купляйце беларускае», покупайте товары отечественного производителя.