Сначала хочется, а потом идут жалобы. Пять дачных решений, над которыми стоит дважды подумать

Дачный сезон постепенно заканчивается, зато уже накопилось множество впечатлений. В том числе и от знакомых, которые любят попробовать что-нибудь новенькое, но не всегда остаются довольны результатом. И вот пять идей, перед воплощением которых стоит хорошенько подумать. Декоративный пруд Глядя на шикарные участки других дачников, людям иногда хочется сделать что-то похожее. И пруд выглядит весьма заманчиво. Но на самом деле он требует массы усилий. Вода должна постоянно быть чистой, а это довольно сложно поддерживать. Если же на даче никто не живёт, то вода начнёт цвести, заведутся мошки и лягушки. И если последние могут даже стать приятным бонусом для любителей лягушачьих лапок, то мошек и комаров мало кто-любит.

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Стационарный гриль Отличная идея для тех, кто регулярно использует гриль для приготовления всяких вкусностей. Прекрасно подходит для создания крутых фоток. В целом у него даже нет особенных минусов, за исключением того, что он дороже переносного. И если он недостаточно защищён от погодных условий, то может испортиться.

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Гамак Если кто-то думает, что достаточно разок привязать гамак между деревьями, то это, всего вероятнее, заблуждение. Во-первых, далеко не у всех на участке есть растущие на нужном друг от друга расстоянии деревья, чтобы можно было удобно повесить гамак. Часто приходится вкапывать металлические столбы. Во-вторых, нужно убирать гамак в дождь, чтобы верёвки не начали гнить, а во время зноя – чтобы их не пережгло солнцем. Однако если эти два момента не смущают, то можно смело покупать гамак, ведь на нём очень приятно покачаться в тёплый денёк.

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Бетонный двор Иногда внуки мечтают о том, как вырастут и зальют бабушкины сотки бетоном. И вот наступает тот самый момент, когда у человека есть своя дача и появляется реальная возможность залить землю бетоном. У этой идеи есть один явный недостаток. Из-за перепадов температур бетон трескается. Поэтому приходится его раз за разом обновлять. Проще использовать декоративную плитку, которая хорошо выглядит даже с трещинами. Впрочем, если речь идёт о мечте, то всё-таки лучше бетон.

Фото: pixabay.com

Уличная мебель Однажды наступает тот момент, когда дачники утомляются таскать стулья и кресла из дома на улицу и обратно. И возникает вопрос покупки уличной мебели. В целом, это хорошая идея, но есть моменты, которые нужно учитывать. Во-первых, если в районе есть воры, то они тащат всё, что плохо лежит. И стулья, и гриль, и лопаты. Во-вторых, мебель должна быть из материала, который сможет справляться с дождём и сильным ветром.

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