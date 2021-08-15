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Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями

15 августа 2021 14:21
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Новости Беларуси. Сотрудник АЗС, ветеринар, флорист и даже коуч. В Минске в Ботаническом саду дети могут стать жителями «Города профессий», завести и заполнить трудовые книжки и даже заработать деньги, букидсы, которые можно обменять на приятные подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями-1

Семейный фестиваль профессий проводится уже четвертый раз. Самая удачная тема для детского и семейного досуга позволяет объединить спортивные и экстрим-площадки, игровые зоны для самых маленьких, а также рассказать детям о трендах среди профессий и держать родителей в курсе новых тенденций.

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями-4

Например, в «Детском маркете» юные предприниматели могут продавать собственные изделия – выпечку, рисунки, поделки. К слову, билет позволяет приходить и уходить из Ботанического сада, когда удобно.

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями-7

Уже в третий раз мы на фестивале таком. Пришли ознакомиться с внуком с новыми профессиями, узнать, кто чем занимается. Может быть, найдет свою какую-то интересную нишу на будущее. Ну и просто провести хорошо выходной день. 

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями-10

Татьяна Юзефович, организатор фестиваля профессий «Букидс»:
У нас сегодня более 80 профессий на площадках. И спортивные профессии, и профессии IT, и новые профессии для молодежи – стримеры, слаймеры – новомодные всякие введения – скимсерферы даже есть. Мы стараемся показывать разные профессии и привлекаем каждый раз новых участников. Потому что важно, чтобы наполнение было разное.

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями-13

Вечером для зрителей выступят сразу три музыкальных коллектива, пройдет модный показ актуальных коллекций. Закончится фестиваль праздничным фейерверком. 

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями-16

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями-18

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями-20

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями-22

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями-24

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями-26

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями-28

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями-30

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями-32

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями-34

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями-36

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями-38

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# Дети и родители # общество # Татьяна Юзефович # Фотофакт

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