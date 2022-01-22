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Начальник Генштаба ВС Беларуси: «На территории сопредельных государств развёрнута группировка свыше 23 тысяч»

22 января 2022 17:50
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Новости Беларуси. Историческая память о войне всегда звучит с надрывом в условиях шаткой мировой архитектуры. События последних лет и месяцев нам показали, что необходимо минимизировать любые угрозы белорусской модели развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Авторская рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр».  

Начальник Генштаба ВС Беларуси: «На территории сопредельных государств развёрнута группировка свыше 23 тысяч»-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:  
Сейчас Беларусь – это словно разведрота, которая в окружении противника. Гляньте на карту и послушайте военных стратегов.  

Начальник Генштаба ВС Беларуси: «На территории сопредельных государств развёрнута группировка свыше 23 тысяч»-4

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:  
Группировка в рамках операций «Передовое присутствие», «Атлантическая решимость» составляет более 10 тысяч человек на территории сопредельных стран. Более 300 танков. Но помимо этого, в рамках спровоцированного странами Запада миграционного кризиса на территории сопредельных государств развернута группировка свыше 23 тысяч, которые распределены вдоль государственной границы как на северо-западном, западном направлениях, а также на южном операционном направлении.  

Подробности в видеоматериале.  

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Виктор Гулевич # Евгений Пустовой # Фотофакт

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