Начальник Генштаба ВС Беларуси: «На территории сопредельных государств развёрнута группировка свыше 23 тысяч»

Новости Беларуси. Историческая память о войне всегда звучит с надрывом в условиях шаткой мировой архитектуры. События последних лет и месяцев нам показали, что необходимо минимизировать любые угрозы белорусской модели развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Е вгений Пустовой, политический обозреватель: Сейчас Беларусь – это словно разведрота, которая в окружении противника. Гляньте на карту и послушайте военных стратегов.

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Группировка в рамках операций «Передовое присутствие», «Атлантическая решимость» составляет более 10 тысяч человек на территории сопредельных стран. Более 300 танков. Но помимо этого, в рамках спровоцированного странами Запада миграционного кризиса на территории сопредельных государств развернута группировка свыше 23 тысяч, которые распределены вдоль государственной границы как на северо-западном, западном направлениях, а также на южном операционном направлении.