«Ни в одном государстве мира такого процесса не было». Лукашенко о всенародном обсуждении проекта Конституции

Новости Беларуси. Историческая память о войне всегда звучит с надрывом в условиях шаткой мировой архитектуры. События последних лет и месяцев нам показали, что необходимо минимизировать любые угрозы белорусской модели развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Е вгений Пустовой, политический обозреватель: Исходя из пожеланий некоторой части общества, а я знаю, участвовал в проекте общества «Знание» «В режиме правды», белорусы хотят снова сильной президентской власти. Все понятно, это прямая ассоциация с действующим главой государства. Вот вам и распределение полномочий. Некоторые даже переживают за судьбу президента Лукашенко, а значит, и страны. Успокойтесь, никто власть сдавать не будет. История не оценит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ни в одном государстве мира такого процесса не было. И вряд ли будет. Ни в одном. Даже в нашей братской России. Мы, используя уже опыт России, сделали это шире, всенародно: пожалуйста, создавайте для себя Конституцию.

Что дальше? Дальше два варианта. Или народ принимает изменения к этой Конституции – и у нас появляется обновленная Конституция, или он отклоняет эти предложения – и у нас остается старая Конституция. В этом весь ответ на вопрос – кому это выгодно и кому это надо. Потому что все сошлось на том, что «гэта патрэбна толькi Лукашэнку». Если уже откровенно, то мне этот процесс абсолютно не нужен. У меня, как вы видите, есть масса вопросов, есть чем заниматься.