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Рассказываем о приметах на Татьянин день и о том, будет ли лето жарким

22 января 2022 17:42
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 23 января. Григорий-летоуказатель. В этот день пытались предсказать, каким будет ближайшее лето, рассказали в программе «Плюс-минус». Иней – к сырому лету, а сухая погода – лето будет жарким.  

24 января. Федосей-весняк. О погоде в этот день наши предки говорили так: «Федосево тепло – на раннюю весну пошло». Федосеевы морозы – худосеи: сев поздний будет.  

Рассказываем о приметах на Татьянин день и о том, будет ли лето жарким-1

25 января – Татьянин день. Татьяна – хорошая хозяйка: и каравай печет, и половики на реке бьет, и хоровод ведет. Если в этот день солнышко проглянет – рано прилетят птицы, а если снег пойдет – лето будет дождливым.  

26 января – День мученика Ермилы. На Руси его называли Еремой. Ерема на печи, а кошка в печурке – мороз ударит. Кстати, о кошках. Народная примета гласит: кошка мурчит, сворачивается клубком, потягивается там, где все земные силы сошлись.  

27 января. Предки говорили: «Преподобный Павел день прибавил». А обилие звезд на ночном небе сулило хороший урожай летом.  

Рассказываем о приметах на Татьянин день и о том, будет ли лето жарким-4

От -11°С в начале недели до плюса к выходным. Прогноз погоды в Беларуси на конец января читайте здесь.  

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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