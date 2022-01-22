Рассказываем о приметах на Татьянин день и о том, будет ли лето жарким

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 23 января. Григорий-летоуказатель. В этот день пытались предсказать, каким будет ближайшее лето, рассказали в программе «Плюс-минус». Иней – к сырому лету, а сухая погода – лето будет жарким.

24 января. Федосей-весняк. О погоде в этот день наши предки говорили так: «Федосево тепло – на раннюю весну пошло». Федосеевы морозы – худосеи: сев поздний будет.