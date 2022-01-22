Рассказываем о приметах на Татьянин день и о том, будет ли лето жарким

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 23 января. Григорий-летоуказатель. В этот день пытались предсказать, каким будет ближайшее лето, рассказали в программе «Плюс-минус». Иней – к сырому лету, а сухая погода – лето будет жарким.
24 января. Федосей-весняк. О погоде в этот день наши предки говорили так: «Федосево тепло – на раннюю весну пошло». Федосеевы морозы – худосеи: сев поздний будет.
25 января – Татьянин день. Татьяна – хорошая хозяйка: и каравай печет, и половики на реке бьет, и хоровод ведет. Если в этот день солнышко проглянет – рано прилетят птицы, а если снег пойдет – лето будет дождливым.
26 января – День мученика Ермилы. На Руси его называли Еремой. Ерема на печи, а кошка в печурке – мороз ударит. Кстати, о кошках. Народная примета гласит: кошка мурчит, сворачивается клубком, потягивается там, где все земные силы сошлись.
27 января. Предки говорили: «Преподобный Павел день прибавил». А обилие звезд на ночном небе сулило хороший урожай летом.
От -11°С в начале недели до плюса к выходным. Прогноз погоды в Беларуси на конец января читайте здесь.