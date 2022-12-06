«Развитие гражданского общества». Первичка СТВ получила свидетельство о регистрации в «Белой Руси»

Новости Беларуси. Единомышленников в «Белой Руси» становится больше. Первичная организация республиканского объединения создана в телекомпании СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония вручения свидетельства о регистрации прошла в самой большой студии телеканала. Среди первых, кто вступил в ряды, – помощник гендиректора, начальники служб, руководители дирекций и не только. И это лишь начальный состав. Новое пополнение общественного объединения нацелено активно участвовать в политической и общественной жизни страны. К тому же впереди масштабная электоральная кампания.

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Сегодня инженеры человеческих душ, люди, которые формируют сознание, индивидуальное, общественное, – это журналисты, лидеры общественного мнения, блогеры, то есть те, кто ежедневно предлагает людям информацию, смыслы, оценки. Поэтому предлагать истинное знание, работать по направлению формирования государственного мышления, мышления, направленного на обеспечение прогресса белорусского общества, является принципиально важным. И в этом усилия «Белой Руси» и «Столичного телевидения» полностью совпадают.

Наш телеканал уже плотно работает с «Белой Русью» в информационном поле. В сентябре запущен совместный проект «Будь в теме», участниками которого становятся школьники и студенты. Одним из главных спикеров на встречах выступает наш политический обозреватель Григорий Азаренок. Главная цель проекта – научить аудиторию ориентироваться в современных реалиях, уметь отличать правду от фейков, разбираться в происходящих событиях внутри страны и за рубежом и грамотно оценивать ситуацию.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы очень активно обсуждаем развитие гражданского общества в нашей стране. Поэтому создание первички «Белой Руси» ЗАО «Столичное телевидение» будет этому способствовать. Только из-за того, что, вступая в эту первичную организацию, через общественные объединения люди могут высказать свои мнения и могут участвовать в жизни нашей страны.