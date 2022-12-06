Под Витебском появится новый логистический центр

Новости Беларуси. Под Витебском возведут транспортно-логистический центр. Старт строительству дали 6 декабря, заложив капсулу времени с посланием к потомкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современный транспортно-логистический центр расположится на важнейшей магистрали М8. Трасса входит в транспортный коридор, который соединяет Беларусь и Россию с Турцией. Расширят возможности перевозок и находящиеся рядом витебский аэропорт и крупный железнодорожный узел. ТЛЦ будет включать в себя административно-бытовое здание, комплекс складских помещений, пункт таможенного оформления грузов. Объект станет важным звеном в транспортно-логистической цепочке не только нашей страны, но и на международных маршрутах.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета:

В этот сложный период санкций в отношении нашей страны наличие этих логистических центров нам помогло и позволило переработать весь грузопоток, который сейчас перемещается через нашу границу. Несмотря на санкции Евросоюза, наличие логистической инфраструктуры позволяет нам обеспечивать как экспорт наших предприятий, так и поступление сырья, комплектующих для наших заводов. Поэтому мы имеем возможность качественно оказывать услуги для нашего бизнеса.