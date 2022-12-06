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Под Витебском появится новый логистический центр

06 декабря 2022 11:31
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Новости Беларуси. Под Витебском возведут транспортно-логистический центр. Старт строительству дали 6 декабря, заложив капсулу времени с посланием к потомкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Витебском появится новый логистический центр-1

Современный транспортно-логистический центр расположится на важнейшей магистрали М8. Трасса входит в транспортный коридор, который соединяет Беларусь и Россию с Турцией. Расширят возможности перевозок и находящиеся рядом витебский аэропорт и крупный железнодорожный узел. ТЛЦ будет включать в себя административно-бытовое здание, комплекс складских помещений, пункт таможенного оформления грузов. Объект станет важным звеном в транспортно-логистической цепочке не только нашей страны, но и на международных маршрутах.

Под Витебском появится новый логистический центр-4

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета:
В этот сложный период санкций в отношении нашей страны наличие этих логистических центров нам помогло и позволило переработать весь грузопоток, который сейчас перемещается через нашу границу. Несмотря на санкции Евросоюза, наличие логистической инфраструктуры позволяет нам обеспечивать как экспорт наших предприятий, так и поступление сырья, комплектующих для наших заводов. Поэтому мы имеем возможность качественно оказывать услуги для нашего бизнеса.

Под Витебском появится новый логистический центр-7

Строительство ТЛЦ входит в концепцию развития логистической системы страны до 2030 года. Такие объекты уже работают в каждом областном центре и крупных городах. Витебский станет 11-м. Это придаст дополнительный импульс развитию севера региона.

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# Таможня Беларуси # общество # Владимир Орловский # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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