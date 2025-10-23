В Украине приостановили заполнение подземных хранилищ газа – в чем причина

Украина временно прекратила закачку газа в подземные хранилища из-за приостановки импорта через Польшу, вызванной модернизацией на стыке газовых систем. Об этом пишет РИА Новости.

До этого поставки составляли более 9 млн кубометров в сутки, а после возобновления ожидается объем в 6,48 млн кубометров.

На фоне обстрелов энергетической инфраструктуры и нехватки ресурсов бывший министр энергетики Юрий Продан предупредил о возможных перебоях с подачей электроэнергии и газа зимой, призвав граждан подготовиться к трудностям.

Заместитель главы комитета Рады Алексей Кучеренко отметил, что отопительный сезон будет перенесен из-за нехватки газа. Эксперт Юрий Корольчук выразил сомнение в способности правительства обеспечить закупки газа, сославшись на ограниченные объемы международной помощи.

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