«Установила мировой рекорд» – поговорили с мастером спорта Республики Беларусь по радиоспорту

С 15 по 19 октября 2025 года в Черногории состоялся XXI чемпионат мира по скоростной радиотелеграфии. В состязаниях нашу страну представила национальная команда из 15 талантливых спортсменов – воспитанников ДОСААФ. На протяжении трех дней участникам предстояло продемонстрировать высочайший уровень мастерства, скорость, точность и выдержку в борьбе за звание лучших в мире. Своими успехами на чемпионате поделятся наши гости. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Ковалевская, главный тренер национальной команды Беларуси по радиоспорту, директор Специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по радиоспорту ДОСААФ и Кристина Самусевич, мастер спорта Республики Беларусь по радиоспорту. Илья Нечаев, ведущий:

Расскажите, как проходили соревнования? Как погода в Черногории?

Ирина Ковалевская, главный тренер национальной команды Беларуси по радиоспорту, директор Специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по радиоспорту ДОСААФ:

Соревнования проходили три дня. Соревнования в помещении. Хоть погода была и хорошая, но в помещении тем более. Три напряженных дня, более, даже два напряженных дня. Третий день был больше – подведение итогов. За эти дни напряженные у нас четыре упражнения: до обеда – одно, после обеда – другое. Все эти упражнения выполняли члены нашей спортивной команды в девяти возрастных категориях. Тяжело было. В чем тяжело? За минуту надо передать текст. Тебе дается минута и ты за минуту делаешь все то, что нарабатывал годами. Получилось – прекрасно, чуть-чуть сомкнулся – ничего. Значит, будем работать дальше. Александр Стасевич, ведущий:

Как далеко нужно передать сообщение? В другое помещение? Какое-то другой человек принимает? Ирина Ковалевская:

Нет, спортсмен передает, напротив него сидят судьи. Специальная компьютерная программа. Текст, который передаешь – все видно на экране. Судьи это все видят, еще воспринимают на слух и слышат.

Илья Нечаев:

Давайте, вообще, разберемся: радиоспорт – что это такое? Простым языком, чтобы всем было понятно, расскажите. Ирина Ковалевская:

Радиоспорт – это прежде всего изучение азбуки Морзе. Должны знать азбуку Морзе – это основа. Так 30 сцеплений в радиоспорте. Скоростная радиотелеграфия – это чем занимаемся мы. Это скоростной прием именно азбуки Морзе, скоростная передача. Есть такие практические упражнения – программы на компьютерах создают своеобразный эфир. Одеваешь наушники, такое впечатление, что работаешь в эфире. То есть очень много радиостанций, шум, писк, гам, а ты должен выловить какой-то позывной тот, который ты услышал и войти в своеобразную с ним связь. Илья Нечаев:

То есть отфильтровать лишний шум от того, что передается? Ирина Ковалевская:

Да, для себя. Чем больше ты в этой каше за 10 минут услышал позывных, тем лучше. Также там и скорость прибавляется: может идти с маленькой скоростью, может – с большой. Это уже зависит от твоего навыка. Второе практическое упражнение – это просто прием позывных, но именно радиолюбительских позывных. 50 позывных – ты тоже должен их принять с той скоростью, которую ты освоил на данный момент. Чем выше у тебя скорость, соответственно, тем больше очков начисляется. То есть из 50 позывных то можешь принять только 20, можешь 50 принять, можешь 15. Александр Стасевич:

Слышишь слово «радиоспорт», ты хочешь спросить: почему радиоспорт?