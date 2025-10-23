«Установила мировой рекорд» – поговорили с мастером спорта Республики Беларусь по радиоспорту
С 15 по 19 октября 2025 года в Черногории состоялся XXI чемпионат мира по скоростной радиотелеграфии. В состязаниях нашу страну представила национальная команда из 15 талантливых спортсменов – воспитанников ДОСААФ. На протяжении трех дней участникам предстояло продемонстрировать высочайший уровень мастерства, скорость, точность и выдержку в борьбе за звание лучших в мире. Своими успехами на чемпионате поделятся наши гости.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Ковалевская, главный тренер национальной команды Беларуси по радиоспорту, директор Специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по радиоспорту ДОСААФ и Кристина Самусевич, мастер спорта Республики Беларусь по радиоспорту.
Илья Нечаев, ведущий:
Расскажите, как проходили соревнования? Как погода в Черногории?
Ирина Ковалевская, главный тренер национальной команды Беларуси по радиоспорту, директор Специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по радиоспорту ДОСААФ:
Соревнования проходили три дня. Соревнования в помещении. Хоть погода была и хорошая, но в помещении тем более. Три напряженных дня, более, даже два напряженных дня. Третий день был больше – подведение итогов. За эти дни напряженные у нас четыре упражнения: до обеда – одно, после обеда – другое. Все эти упражнения выполняли члены нашей спортивной команды в девяти возрастных категориях. Тяжело было. В чем тяжело? За минуту надо передать текст. Тебе дается минута и ты за минуту делаешь все то, что нарабатывал годами. Получилось – прекрасно, чуть-чуть сомкнулся – ничего. Значит, будем работать дальше.
Александр Стасевич, ведущий:
Как далеко нужно передать сообщение? В другое помещение? Какое-то другой человек принимает?
Ирина Ковалевская:
Нет, спортсмен передает, напротив него сидят судьи. Специальная компьютерная программа. Текст, который передаешь – все видно на экране. Судьи это все видят, еще воспринимают на слух и слышат.
Илья Нечаев:
Давайте, вообще, разберемся: радиоспорт – что это такое? Простым языком, чтобы всем было понятно, расскажите.
Ирина Ковалевская:
Радиоспорт – это прежде всего изучение азбуки Морзе. Должны знать азбуку Морзе – это основа. Так 30 сцеплений в радиоспорте. Скоростная радиотелеграфия – это чем занимаемся мы. Это скоростной прием именно азбуки Морзе, скоростная передача. Есть такие практические упражнения – программы на компьютерах создают своеобразный эфир. Одеваешь наушники, такое впечатление, что работаешь в эфире. То есть очень много радиостанций, шум, писк, гам, а ты должен выловить какой-то позывной тот, который ты услышал и войти в своеобразную с ним связь.
Илья Нечаев:
То есть отфильтровать лишний шум от того, что передается?
Ирина Ковалевская:
Да, для себя. Чем больше ты в этой каше за 10 минут услышал позывных, тем лучше. Также там и скорость прибавляется: может идти с маленькой скоростью, может – с большой. Это уже зависит от твоего навыка. Второе практическое упражнение – это просто прием позывных, но именно радиолюбительских позывных. 50 позывных – ты тоже должен их принять с той скоростью, которую ты освоил на данный момент. Чем выше у тебя скорость, соответственно, тем больше очков начисляется. То есть из 50 позывных то можешь принять только 20, можешь 50 принять, можешь 15.
Александр Стасевич:
Слышишь слово «радиоспорт», ты хочешь спросить: почему радиоспорт?
Кристина Самусевич, мастер спорта Республики Беларусь по радиоспорту:
Про спортивную школу по радиоспорту ДОСААФ я узнала в семь лет. Я впервые туда пришла во втором классе.
Александр Стасевич:
С подружкой за компанию, как это обычно бывает?
Кристина Самусевич:
С одноклассниками. Нас всех вместе привели в эту школу. Когда я поехала на свои первые республиканские соревнования, увидела, что занимается много детей, много моих сверстников. Появился такой дух соперничества, когда я увидела у них высокие результаты. На следующих соревнованиях я их уже победила. Это меня заинтересовало – эта победа.
Юлия Самусенко, ведущая:
Давайте подробнее расскажите о своих успехах в радиоспорте.
Кристина Самусевич:
С 2022 года я начала летать на международные соревнования. Я была в категории девушек до 16 лет и занимала первые места. В 2025 году, видя мои результаты, меня поставили в категорию «женщины». Заняла первое место в многоборье и абсолютном зачете. Также я установила мировой рекорд и выполнила нормативы мастера спорта международного класса.
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