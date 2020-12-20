ЖКХ о неплательщиках: «Уговариваем даже тем, что помогаем потом собрать документы на списание пени»

Новости Беларуси. Традиционное расследование «Недели» на СТВ на этот раз – сюжет, достойный детективного сериала. Повод докопаться до истины сегодня не самый приятный – долги по коммуналке.

Игорь Позняк, СТВ:

Есть белорусы, которые не платят по счетам годами. Хотя услуги оказаны. А это из серии взять в магазине бутылку кефира, спрятать в карман и убежать. К такому воровству, напомню, призывали не так давно и некоторые Telegram-каналы. Только вот для всей системы ЖКХ эта условная бутылка кефира стоит недешево. Наш гомельский корреспондент Александр Добриян о тех, кого испортил квартирный вопрос.

– Здравствуйте. Любовь Вячеславовна, долг у вас, вы в курсе?

– Я знаю.

– Когда оплачивать собираетесь?

– А сколько там, много?

– Тут шесть месяцев.

Ограничить личное общение в этой работе не получается даже в условиях пандемии. Специалисты расчетно-справочного центра своих клиентов вынуждены знать в лицо – по-другому взыскать долги просто не получится. Этот дом построили в 2017-м, и здесь есть жильцы, которые с момента заселения коммунальные услуги не оплачивали еще ни разу.

– Большие долги?

– В принципе, по суммам нет. Не самое страшное, что может быть. Однако здесь все цифры относительны. У следующей хозяйки долг уже перевалил за 500 рублей.

Лилия Андреева, жительница Гомеля:

У меня в данный момент на обеспечении восемь детей. Я нахожусь в декретном отпуске по уходу за инвалидом. Получается, мне не хватает.

За каждой дверью своя история. Но для понимания: на начало ноября в Беларуси насчитывалось 450 тысяч таких историй с просроченной задолженностью. Белорусы недоплатили поставщикам коммунальных услуг ни много ни мало 33 миллиона рублей.

Елена Ковалева, начальник отдела юридической и кадровой работы ЖКХ Гомельской области:

Приходите в магазин, покупаете хлеб, вы же не говорите, что денюжку я заплачу, когда отправлю детей в школу или отмечу Новый год. Вы хлеб купили к столу. Так же и коммунальные услуги – это та же самая услуга, тот же самый хлеб. Тоже товар, который предоставляется вам, за который надо платить. То, что нам не платят за коммунальные услуги, вгоняет наши предприятия в очень большие долги. На предприятиях работают люди, которым тоже надо выплачивать заработную плату. Наши предприятия вынуждены брать кредитные средства в банке, чтобы заплатить зарплату своим работникам, и при этом несут убытки в виде процентов за эти кредиты.

Около половины просроченных задолженностей – это долги до трех месяцев. Вероятность того, что эти счета будут оплачены, довольно высокая. Но почти каждый третий должник не платит за коммунальные услуги больше года. Именно на эту категорию приходится львиная доля тех самых 33 миллионов.

– Вы оплачивать когда собираетесь хоть какими-то частями?

– Буду оплачивать.

– Когда будете? Долг больше трех лет. Платежей нет.

– У меня все справки есть, что я находился в ЛТП.

– Я понимаю, что вы находились. В каком, в 2019 году? А уже 2020-й к концу подходит. Закон хоть и позволяет сделать эту работу чисто механической, подход к людям все же индивидуальный. Прежде чем запустить в действие весь механизм, обязательно личное общение.

Виктория Гавриловец, заместитель начальника расчетно-справочного центра № 6 Гомеля:

Уговариваем даже тем, что помогаем потом собрать документы на списание пени. То есть от них достаточно просто прийти в РСЦ и написать заявление, все необходимые документы дальше мы соберем путем запросов. Кто-то на это соглашается, потому что суммы пени у многих космические: не 500 рублей, доходит и до тысячи, и двух, и трех. Стимул для оплат есть всегда.