«До трёх месяцев пытаемся работать предупредительными мерами». Что будет, если долго не платить коммуналку

Новости Беларуси. Если сила убеждения не работает, действующее законодательство предусматривает целый арсенал мер за неуплату коммуналки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Если сила убеждения не работает, действующее законодательство предусматривает целый арсенал мер за неуплату коммуналки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Могут отключить водоснабжение, ввести запрет выезда за границу, до погашения задолженности суд может ограничить право неплательщика на управление автомобилем, водными судами, на охоту и даже пользование мобильной связью. В конце концов должник может и вовсе лишиться жилья.
«Четырёхкомнатную квартиру люди поменяли из-за неуплаты вот на это». История семьи из Светлогорска
В целом выселение из государственного жилфонда, еще совсем недавно бывшее редкостью, в 2020-м перестало быть чем-то экстраординарным. В одном только Светлогорске с начала года принято 34 решения о выселении должников. Из них только четверым суд постановил предоставить жилье меньших потребительских качеств.
Александр Добриян, корреспондент:
Однако даже переселение в коммунальную квартиру часто не меняет привычек хронических неплательщиков. Вот, например, целая коллекция извещений с июля по ноябрь 2020 года. И такая коллекция в каждом почтовом ящике.
В случае, если жилье в частной собственности, суд может принудить к его отчуждению. Проще говоря, погасить долги придется за счет продажи жилья.
ЖКХ о неплательщиках: «Уговариваем даже тем, что помогаем потом собрать документы на списание пени»
В том же Светлогорске в ноябре с аукциона таким образом проданы четыре квартиры.
Сергей Алисейко, ведущий юрисконсульт КЖУП «Светочь»:
До трех месяцев мы пытаемся работать предупредительными мерами. Начиная от простых дозвонов – бывает же, люди просто забыли, какая-то проблема возникла, может быть, в больнице. Простыми напоминаниями, чтобы убедиться, что гражданин получил извещение и понимает, какие конкретно меры в последующем к нему могут быть применены. И если уже на эти меры он не реагирует, тогда да, мы идем на то, чтобы применять все доступные ограничения.