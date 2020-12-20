«До трёх месяцев пытаемся работать предупредительными мерами». Что будет, если долго не платить коммуналку

Новости Беларуси. Если сила убеждения не работает, действующее законодательство предусматривает целый арсенал мер за неуплату коммуналки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Могут отключить водоснабжение, ввести запрет выезда за границу, до погашения задолженности суд может ограничить право неплательщика на управление автомобилем, водными судами, на охоту и даже пользование мобильной связью. В конце концов должник может и вовсе лишиться жилья. «Четырёхкомнатную квартиру люди поменяли из-за неуплаты вот на это». История семьи из Светлогорска В целом выселение из государственного жилфонда, еще совсем недавно бывшее редкостью, в 2020-м перестало быть чем-то экстраординарным. В одном только Светлогорске с начала года принято 34 решения о выселении должников. Из них только четверым суд постановил предоставить жилье меньших потребительских качеств.

Александр Добриян, корреспондент:

Однако даже переселение в коммунальную квартиру часто не меняет привычек хронических неплательщиков. Вот, например, целая коллекция извещений с июля по ноябрь 2020 года. И такая коллекция в каждом почтовом ящике.

В случае, если жилье в частной собственности, суд может принудить к его отчуждению. Проще говоря, погасить долги придется за счет продажи жилья. ЖКХ о неплательщиках: «Уговариваем даже тем, что помогаем потом собрать документы на списание пени» В том же Светлогорске в ноябре с аукциона таким образом проданы четыре квартиры.