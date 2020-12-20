«Находимся на точно таком же пике». Какой фильм полувековой давности политолог Лазуткин считает актуальным сейчас?

Новости Беларуси. День белорусского кино отмечали на неделе. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. День белорусского кино отмечали на неделе. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Клиповое мышление. Нежелание думать и анализировать. Отсутствие глубины чувств и восприятия. Все это и порождает легковерных читателей Telegram-каналов. Иммунитет же против этого воспитывает искусство.
Белорусское кино уже приобрело масштабы вечности. 17 декабря мы отмечаем День белорусского кино. От «Лесной были» и до наших дней тысячи шедевров. Все исторические события XX века нашли свое отражение на кинопленке.
Конечно, в приоритете у художников была и остается Великая Отечественная война. Киностудию нашу не зря называли «Партизанфильм». И это актуально и по сей день. Пересмотреть такие картины, как «Иди и смотри» Климова, работы Виктора Турова и Михаила Пташука нужно. Это будет лучшим иммунитетом против коллаборационизма. Одна из приоритетных в этом плане картин – «Люди с черными душами».
Полицейских тростенецкого концлагеря награждают за верную службу. А самые преданные рейху получают акты на владение землей и… мыло. Да, мыло. Нет, выродки, никогда не смыть вам со своих рук народную кровь.
Григорий Азаренок:
Вот они – Путилы, Латушки и Тихановские того времени. Люди с черными душами. Предатели. Полицаи. Искусство помнит все.
Андрей Лазуткин, политолог:
Местным кадрам немцы доверяли только самую грязную работу. Тех, кого брали в полицию, привлекали для казней, для убийств, для того, чтобы вести противопартизанскую борьбу. Всю гражданскую администрацию, которая осуществляла управление, немцы привезли с собой в обозе.
Это были люди, которых собирали по оккупированной Европе, и как раз таки они были связаны с первой белорусской миграцией времен БНР. И эти люди вместе с немцами привезли с собой всю эту символику – бело-красно-белый флаг, Погоню. То есть это была символика конкретной эмигрантской группы людей, которая не представляла население наше или народ. Они просто так себя обозначали именно в межвоенный период.
Григорий Азаренок:
Наши змагары очень любят песню «Магутны Божа». Еще раз напоминаем об авторстве – Наталья Арсеньева, жена Франца Кушеля, нацистского палача. И о нем наше кино рассказало.
Я хорошо знаю Островского, Кушеля, Ермаченко, Станкевича, Соболевского, Рагулю и других, считавших себя главарями националистов. Это была небольшая группка карьеристов, которые заботились больше всего о своей выгоде. Они поддерживали немецких фашистов, помогали грабить Белоруссию, порабощать народ.
Андрей Лазуткин:
Далее карьера этих лиц складывалась очень по-разному. Самый из них, наверное, успешный – это Радослав Островский, который в этом фильме прямо упомянут. То есть он был руководителем гражданской администрации и вместе с немцами отступил на запад. А далее он успешно работал с црушниками. Его сначала привлекли для создания «Радио Свободы», белорусской службы, он занимался подбором кадров и материалов. А впоследствии, скажем так, он руководил белорусским правительством в эмиграции.
Почему фильм актуален сейчас? Он был снят в 1962 году, как раз это был самый острый период Карибского кризиса, когда мир был, по сути, на грани полного уничтожения. Речь шла об обмене ядерными ударами, и все всерьез думали, что будет хорошая горячая война с Западом. И как раз в этот момент, скажем так, колесо истории делает полный поворот. Сегодня мы находимся на точно таком же пике холодной войны.