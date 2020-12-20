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«Находимся на точно таком же пике». Какой фильм полувековой давности политолог Лазуткин считает актуальным сейчас?

20 декабря 2020 17:34
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Новости Беларуси. День белорусского кино отмечали на неделе. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

«Находимся на точно таком же пике». Какой фильм полувековой давности политолог Лазуткин считает актуальным сейчас?-1

Григорий Азаренок, корреспондент:
Клиповое мышление. Нежелание думать и анализировать. Отсутствие глубины чувств и восприятия. Все это и порождает легковерных читателей Telegram-каналов. Иммунитет же против этого воспитывает искусство.

Белорусское кино уже приобрело масштабы вечности. 17 декабря мы отмечаем День белорусского кино. От «Лесной были» и до наших дней тысячи шедевров. Все исторические события XX века нашли свое отражение на кинопленке.

«Находимся на точно таком же пике». Какой фильм полувековой давности политолог Лазуткин считает актуальным сейчас?-4

Конечно, в приоритете у художников была и остается Великая Отечественная война. Киностудию нашу не зря называли «Партизанфильм». И это актуально и по сей день. Пересмотреть такие картины, как «Иди и смотри» Климова, работы Виктора Турова и Михаила Пташука нужно. Это будет лучшим иммунитетом против коллаборационизма. Одна из приоритетных в этом плане картин – «Люди с черными душами».

«Находимся на точно таком же пике». Какой фильм полувековой давности политолог Лазуткин считает актуальным сейчас?-7

Полицейских тростенецкого концлагеря награждают за верную службу. А самые преданные рейху получают акты на владение землей и… мыло. Да, мыло. Нет, выродки, никогда не смыть вам со своих рук народную кровь.

«Находимся на точно таком же пике». Какой фильм полувековой давности политолог Лазуткин считает актуальным сейчас?-10

Григорий Азаренок:
Вот они – Путилы, Латушки и Тихановские того времени. Люди с черными душами. Предатели. Полицаи. Искусство помнит все.

«Находимся на точно таком же пике». Какой фильм полувековой давности политолог Лазуткин считает актуальным сейчас?-13

Андрей Лазуткин, политолог:
Местным кадрам немцы доверяли только самую грязную работу. Тех, кого брали в полицию, привлекали для казней, для убийств, для того, чтобы вести противопартизанскую борьбу. Всю гражданскую администрацию, которая осуществляла управление, немцы привезли с собой в обозе.

Это были люди, которых собирали по оккупированной Европе, и как раз таки они были связаны с первой белорусской миграцией времен БНР. И эти люди вместе с немцами привезли с собой всю эту символику – бело-красно-белый флаг, Погоню. То есть это была символика конкретной эмигрантской группы людей, которая не представляла население наше или народ. Они просто так себя обозначали именно в межвоенный период.

«Находимся на точно таком же пике». Какой фильм полувековой давности политолог Лазуткин считает актуальным сейчас?-16

Григорий Азаренок:
Наши змагары очень любят песню «Магутны Божа». Еще раз напоминаем об авторстве – Наталья Арсеньева, жена Франца Кушеля, нацистского палача. И о нем наше кино рассказало.

«Находимся на точно таком же пике». Какой фильм полувековой давности политолог Лазуткин считает актуальным сейчас?-19

Я хорошо знаю Островского, Кушеля, Ермаченко, Станкевича, Соболевского, Рагулю и других, считавших себя главарями националистов. Это была небольшая группка карьеристов, которые заботились больше всего о своей выгоде. Они поддерживали немецких фашистов, помогали грабить Белоруссию, порабощать народ.

«Находимся на точно таком же пике». Какой фильм полувековой давности политолог Лазуткин считает актуальным сейчас?-22

Андрей Лазуткин:
Далее карьера этих лиц складывалась очень по-разному. Самый из них, наверное, успешный – это Радослав Островский, который в этом фильме прямо упомянут. То есть он был руководителем гражданской администрации и вместе с немцами отступил на запад. А далее он успешно работал с црушниками. Его сначала привлекли для создания «Радио Свободы», белорусской службы, он занимался подбором кадров и материалов. А впоследствии, скажем так, он руководил белорусским правительством в эмиграции.

Почему фильм актуален сейчас? Он был снят в 1962 году, как раз это был самый острый период Карибского кризиса, когда мир был, по сути, на грани полного уничтожения. Речь шла об обмене ядерными ударами, и все всерьез думали, что будет хорошая горячая война с Западом. И как раз в этот момент, скажем так, колесо истории делает полный поворот. Сегодня мы находимся на точно таком же пике холодной войны.

# История # общество # Андрей Лазуткин # Григорий Азарёнок # Элем Климов # Виктор Туров # Михаил Пташук # Наталья Арсеньева # Франц Кушель # Радослав Островский # Фотофакт

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