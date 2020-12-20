«Находимся на точно таком же пике». Какой фильм полувековой давности политолог Лазуткин считает актуальным сейчас?

Новости Беларуси. День белорусского кино отмечали на неделе. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Клиповое мышление. Нежелание думать и анализировать. Отсутствие глубины чувств и восприятия. Все это и порождает легковерных читателей Telegram-каналов. Иммунитет же против этого воспитывает искусство. Белорусское кино уже приобрело масштабы вечности. 17 декабря мы отмечаем День белорусского кино. От «Лесной были» и до наших дней тысячи шедевров. Все исторические события XX века нашли свое отражение на кинопленке.

Конечно, в приоритете у художников была и остается Великая Отечественная война. Киностудию нашу не зря называли «Партизанфильм». И это актуально и по сей день. Пересмотреть такие картины, как «Иди и смотри» Климова, работы Виктора Турова и Михаила Пташука нужно. Это будет лучшим иммунитетом против коллаборационизма. Одна из приоритетных в этом плане картин – «Люди с черными душами».

Полицейских тростенецкого концлагеря награждают за верную службу. А самые преданные рейху получают акты на владение землей и… мыло. Да, мыло. Нет, выродки, никогда не смыть вам со своих рук народную кровь.

Григорий Азаренок:

Вот они – Путилы, Латушки и Тихановские того времени. Люди с черными душами. Предатели. Полицаи. Искусство помнит все.

Андрей Лазуткин, политолог:

Местным кадрам немцы доверяли только самую грязную работу. Тех, кого брали в полицию, привлекали для казней, для убийств, для того, чтобы вести противопартизанскую борьбу. Всю гражданскую администрацию, которая осуществляла управление, немцы привезли с собой в обозе. Это были люди, которых собирали по оккупированной Европе, и как раз таки они были связаны с первой белорусской миграцией времен БНР. И эти люди вместе с немцами привезли с собой всю эту символику – бело-красно-белый флаг, Погоню. То есть это была символика конкретной эмигрантской группы людей, которая не представляла население наше или народ. Они просто так себя обозначали именно в межвоенный период.

Григорий Азаренок:

Наши змагары очень любят песню «Магутны Божа». Еще раз напоминаем об авторстве – Наталья Арсеньева, жена Франца Кушеля, нацистского палача. И о нем наше кино рассказало.

Я хорошо знаю Островского, Кушеля, Ермаченко, Станкевича, Соболевского, Рагулю и других, считавших себя главарями националистов. Это была небольшая группка карьеристов, которые заботились больше всего о своей выгоде. Они поддерживали немецких фашистов, помогали грабить Белоруссию, порабощать народ.